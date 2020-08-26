BRYAN — Quinn Horn racked up 11 kills for Tinora in its season opener with Bryan on Tuesday, helping power the Rams to a straight set victory, 25-19, 25-16, 25-17.
Tori Morlock tallied 11 kills and 12 digs in the victory for Tinora while Brooklyn Reineke chipped in nine kills and 17 assists.
McKendry Semer recorded 10 kills with five digs for the Golden Bears.
At Bryan
Tinora def. Bryan, 25-19, 25-16, 25-17
Tinora (1-0) — Quinn Horn 11 kills, 7 digs; Tori Morlock 11 kills, 12 digs, 2 blocks, 13-13 serve receive; Brooklyn Reineke 9 kills, 6 digs, 10-11 serving, 2 blocks, 17 assists; Emma Chafins 9 digs, 3 aces, 2 blocks, 13-13 serve receive; Tristen Norden 5 digs, 17-17 serving, 2 aces, 18 assists; Audrey Rittenhouse 5 digs; Sara Stark 15 digs, 14-14 serving, 3 aces, 10-10 serve receive; Lexi Wachtman 8 kills.
Bryan (0-1) - McKendry Semer 10 kills, 5 digs; Gwen Spengler 6 kills, 14 digs; Abby Fernihough 3 kills, 5 blocks; Jordan Beck 15 assists.
Reserves: Tinora, 25-15, 25-16.
At Wauseon
Fairview def. Wauseon, 25-18, 25-17, 25-19
Fairview (1-0) — Olivia Ricica 13 kills, 25-27 hitting; Kelly Crites 11 kills, 26-27 hitting, 5 blocks; Paige Ricica 6 kills, 18-21 hitting, 13-13 serving, 15 digs; Anna Ankney 6 digs, 13-15 serving, 32 assists; Kylie Gates 17-23 hitting, 3 aces, 10-12 serving, 11 digs; Kiersten Cline 14-15 serving, 25 digs, 17-17 serve receive; Haley Hammer 10-10 hitting, 3 digs; Emma Wynne 12-12 serving.
Wauseon (0-2) — Chelsie Raabe 10 digs, 6 kills, 4 blocks, 8 assists; Marisa Seiler 9 digs, 7 assists; Cameron Estep 3 digs, 8 kills, 5 blocks; Aaliyah Glover 16 digs, 3 assists; Autumn Pelok 9 digs, 14-14 serving; Jazmine Barajas 10 digs, 9-9 serving; Hayley Meyer 3 blocks; Haleigh Wurst 3 digs.
Reserves: Fairview, 25-17, 25-20.
At Hicksville
Swanton def. Hicksville, 25-6, 18-25, 25-23, 22-25, 15-13
Swanton (2-0) — Avril Roberts 25-29 hitting, 14 kills; Katlyn Floyd 27-36 hitting, 10 kills, 17-18 serving, 2 aces, 9 digs; Trista Eitniear 17-21 hitting, 6 kills; Kailey Brownfield 21-27 hitting, 5 kills; Brooke Dockery 14-15 hitting, 4 kills, 10 digs; Bailey Arnold 18-18 hitting, 4 aces, 11 digs; Sofie Taylor 10 digs, 18-21 serving, 4 aces, 32 assists.
Hicksville (0-1) — Molly Crall 13 kills, 34-40 hitting, 18-19 serving, 15 digs; Madalyn Fredericks 8 kills, 25-29 hitting; Avery Slattery 5 kills, 19-22 hitting; Veronica Vasquez 3 aces; Izzie Smith 13 digs, 3 aces; Kennedy Phillips 22 assists, 11 digs.
Reserves: Swanton won.
At Columbus Grove
Columbus Grove def. Ayersville, 25-17, 25-17, 25-19
Ayersville (0-2) — No statistics.
Columbus Grove (1-0) — Alayna Ricker 8 kills, 11-14 hitting, 3 aces, 8 digs, 12-12 serve receive; Lauren Benroth 4 kills, 30 assists, 5 digs; Grace Selhorst 17-20 hitting, 6 kills; Meghan Blankemeyer 8 kills, 17-20 hitting, 3 digs; Shay Schroeder 22-22 serve receive, 10 digs; Jaylen Sautter 7 kills, 15-17 hitting; Sara Dipnarine 3 kills, 16-19 hitting, 11-11 serve receive, 12 digs.
At Antwerp
Antwerp def. Ottoville, 25-14, 15-13, 25-20
Ottoville (0-1) — No statistics.
Antwerp (1-1) — Astianna Coppes 11 kills; Molly Reinhart 22-22 serving, 2 aces; Madyson Bauer 12-14 serving, 2 aces, 9 digs; Grace Schuette 5 kills; Maddie Smith 5 kills; Lydia Brewer 5 kills, 14 digs; Madison Ruen 22 assists; Lydia Butzin 6 digs; faith Nestleroad 4 kills.
Reserves: Antwerp, 25-14, 25-12.
At Lima Central Catholic
Lima Central Catholic def. Wayne Trace, 25-11, 25-12, 25-23
Wayne Trace (0-1) — Hannah Sanderson 6 digs; Kacy Hornish 6 digs, 4 assists, 2 aces; Katrina Stoller 4 kills, 11 digs; Tiffany Sinn 3 digs; Gracie Shepherd 8 kills, 5 digs; Rachel Stoller 3 kills; Natalie Schultz 8 digs; Paige Hornish 7 assists, 4 digs.
Lima Central Catholic (1-0) — No statistics.
Reserves: Wayne Trace, 23-25, 25-18, 25-18.
At Continental
Patrick Henry def. Continental, 25-23, 25-13, 26-28, 25-17
Patrick Henry (1-0) — McKenzie Vance 8 kills, 6 aces, 2 blocks, 14 digs; Trista Fintel 8 kills; Karsyn Weber 7 kills; Baylor McGraw 4 aces, 24 digs, 22 assists; Ella Meyer 18 digs, 2 aces; Bailey Schwiebert 9 digs; Chloe Baird 5 digs.
Continental (1-1) — Madelyn Potts 29 digs, 9 ills; Tygre Troyer 16 digs, 9 kills; Catelyn Etter 13 digs, 5 kills, 28 assists; Annika Bowers 25 digs; Delaney Bowers 11 kills; Olivia Logan 10 digs.
Reserves: Patrick Henry, 25-13, 25-22.
At Toledo
Delta def. Toledo Emmanuel Christian, 25-9, 25-11, 14-25, 25-10
Delta (3-0) - Brooklyn Wymer 5 kills; Brooklyn Green 4 kills; Reagan Rouleau 3 kills; Braelyn Wymer 5 aces, 17 assists.
Emmanuel Christian (0-1) — No statistics.
At Evergreen
Northwood def. Evergreen, 26-24, 17-25, 25-23, 25-23
Northwood (0-1) — No statistics.
Evergreen (0-3) — No statistics.
At Hilltop
Hilltop def. Pettisville, 25-21, 25-18, 25-19
Pettisville (0-1, 0-1 BBC) — Xavia Borden 10 kills, 12 digs; Alli King 22-23 setting, 16 digs; Karsen Pursel 16-21 hitting, 6 kills, 13 digs, 4 aces; Leah Beck 22-25 setting, 8 assists; Liz Rochefort 8 kills.
Hilltop (1-0, 1-0 BBC) — Gabby Rodriguez 15-21 hitting, 8 kills, 11 digs; Taryn Grant 10 digs, 9-12 hitting; Jayma Bailey 6 digs, 17-18 serve receive, 11-11 serving, 3 aces, 13-14 hitting; Arleigh Van Arsdalen 39-41 setting, 7 assists; Mia Hancock 14-16 hitting; Jaden Rising 12-12 serving; Kacy Connolly 19-19 serving, 2 aces, 37-37 setting, 9 assists; Hannah Riley 11-11 serving.
Reserves: Hilltop, 25-21, 25-12.
At Montpelier
Montpelier def. Fayette, 16-25, 25-22, 25-14, 25-16
Fayette (0-2, 0-1 BBC) — No statistics.
Montpelier (1-1, 1-0 BBC) — Chelsea McCord 13 kills, 15 digs; Chloe Baird 8 kills; Ariel Page 7 kills, 12 blocks.
At Stryker
North Central def. Stryker, 22-25, 25-22, 25-16, 25-13
North Central (1-1, 1-0 BBC) — Kendal Bonney 16 kills, 19 assists, 7 blocks; Madison Brown 8 kills, 17 assists, 6 digs; Lauren Balser 9 kills, 2 blocks, 3 digs; Macie Gendron 7 kills, 4 aces; Makayla Meyers 6 kills, 2 aces.
Stryker (1-2, 0-1 BBC) — Mallori Blevins 16-19 hitting, 5 kills; Emma Fulk 16-17 hitting, 4 kills, 5 assists, 8 digs, 16-18 serving, 3 aces; Kinsey Myers 9 assists; Sage Woolace 21 digs.
At Elida
Elida def. Miller City, 25-18, 22-25, 25-15, 25-23
Miller City (0-1) — Abi Lammers 10 kills, 10 digs; Lexi Banks 8 kills; Abi Teders 5 kills, 4 blocks, 4 aces; Kiana Gable 10 digs, 2 aces; Adrienne Kuhlman 20 assists; Lily Otto 11 digs.
Elida (1-0) — No statistics.
Reserves: Elida, 25-22, 25-23.
Post a comment as
Report
Watch this discussion.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.