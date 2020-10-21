Two Division IV volleyball sectional finals on Thursday are now set as Hilltop, Pettisville, Patrick Henry and Edon scored wins in semifinals on Tuesday.
With Hilltop’s win over Edgerton, the Cadets will host a doubleheader on Thursday. Hilltop will play Ayersville in the first game, followed by Hicksville and Pettisville.
North Central is also a host, as the Eagles were waiting out semifinal action for an opponent. The Eagles will host Edon, followed by Antwerp and PH.
At Hilltop
Hilltop def. Edgerton 25-23, 25-18, 25-14
Edgerton (4-14) — Grace Schroeder 10 kills, 5 digs; Sadie Walther 5 kills, 2 blocks; Noelle Ritter 4 kills, 10 digs, 2 aces; Taylor Smith 13 assists; Rylei Moreno 10 assists, 13 digs, 2 aces; Brianna Wickerham 19 digs, 2 aces; Kaytlann Timbrook 11 digs, 3 kills; Addie Cape 4 digs, Dominique Fort 4 digs, 3 kills.
Hilltop (16-5) – Jayma Bailey 9 digs, 6 kills; Alex Horton 2 blocks; Arleigh VanArsdalen 5 aces, 8 assists; Taryn Grant 2 aces, 10 digs, 10 kills; Gabby Rodriguez 13 kills, 4 blocks; Mia Hancock 3 kills, 2 blocks; Kacy Connolly 10 digs; Kodi Brenner 2 blocks; Hannah Riley 4 digs.
At Stryker
Pettisville def. Stryker 25-20, 18-25, 22-25, 25-17, 15-11
Pettisville (9-10) – Rosemary Baer 26 digs, 6 kills; Alli King 20 assists, 9 digs; Karsen Pursel 16 kills, 4 aces; Leah Bech 19 assists, 4 kills; Liz Rochefort 11 kills; Paris Coopshaw 16 digs, 6 aces; Amanda Grimm 4 kills; Hollyn Klopfenstein 5 digs.
Stryker (8-15) – Brianna Breier 12 kills; Mallori Blevins 8 kills; Kinsey Myers 18 assists; Kaitlyn Myers 8 assists, 5 aces; Sage Woolace 31 digs; Caitlyn Lyons 16 digs.
At Patrick Henry
Patrick Henry def. Fayette 25-15, 25-21, 25-15
Fayette (4-13) — No statistics.
Patrick Henry (7-12) – Abby McGraw 5 aces, 9 digs, 12 assists; McKenzie Vance 5 aces, 7 kills, 7 digs, 4 blocks; Karsyn Weber 2 aces; Chloe Baird 7 digs; Bailey Schwiebert 4 digs; Trista Fintel 8 kills, 3 digs; Kelsey Smith 5 kills; Whitney Johnson 6 digs; Taylor Crawford 6 digs; Baylor McGraw 3 digs, 8 assists.
At Edon
Edon def. Holgate 25-20, 25-13, 25-12
Holgate (1-21) — Jessie Thome 3 kills, 4 assists, 5 digs, 2 blocks; Carissa Meyer 10-11 serving, 5 kills, 4 digs, 15 blocks; Kenzie Roehl 4 blocks; Bailey Izor 11 assists, 6 digs, 3 blocks; Aniles Schuller 3 kills, 3 digs, 2 blocks; Savannah Rothman 10-10 serve receive, 7 digs; Bria Tiajerina 18-18 serve receive, 14 digs; Olivia Blaker 28-30 serve receive, 5 digs.
Edon (2-16) – Sydney Bignell 8 kills, 5 digs; Carlie Kiess 5 kills, 17 digs; Ashley Kaylor 4 kills, 5 aces; Emma Hickman 18 assists, 10 digs; Olivia Mitchell 4 digs; Kerrin Towers 7 digs.
At Crestview
Crestview def. Wayne Trace 25-27, 25-15, 25-19, 25-21
Wayne Trace (10-12) – Katrina Stoller 4 kills, 4 digs; Paige Alber 3 aces, 21 assists; Sydnee Sinn 6 kills, 3 digs; Gracie Shepherd 11 kills, 3 blocks, 10 digs; Morgan Hefner 3 kills, 3 blocks; Rachel Stoller 12 kills; Tiffany Sinn 3 digs; Kacy Hornish 13 assists.
Crestview (15-7) – Cali Gregory 3 aces, 5 kills, 36 assists; Bailey Gregory 6 kills, 10 digs; Raegan Hammons 2 aces, 6 kills, 19 digs; Myia Etzler 14 kills; Laci McCoy 17 kills; Kali Small 10 digs.
At Columbus Grove
Columbus Grove def. Arcadia 17-25, 25-11, 25-21, 25-18
Arcadia (11-9) – No statistics.
Columbus Grove (12-11) – Alayna Ricker 16 kills; Lauren Benroth 1 ace, 3 kills, 2 blocks, 42 assists; Grace Selhorst 5 aces; Meghan Blankemeyer 5 kills; Jaylen Sautter 9 kills; Makailey Bermudez 7 kills; Sara Dipnarine 3 aces, 6 kills.
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