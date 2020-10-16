EDGERTON - Wayne Trace and Hicksville closed the GMC slate with wins on THursday.
At Edgerton
Wayne Trace d. Edgerton 25-20, 26-24, 25-16
Wayne Trace (10-11, 3-4 GMC) - Gracie Shephherd 1 ace, 9 kills, 1 assist, 7 digs; Kacy Hornish 5 aces, 1 kill, 15 assists, 2 digs; Katrina Stoller 2 aces, 5 kills, 1 block, 10 digs; Paige Alber 2 aces, 16 assists; Morgan Hefner 2 kills, 2 digs; Rachel Stoller 9 kills, 1 block, 4 digs; Sydnee Sinn 3 kills, 6 digs; Tiffany Sinn 6 kills; Natalie Schultz 1 assist, 2 digs; Hannah Sanderson 9 digs.
Edgerton (4-13, 1-6 GMC) - Brianna Wickerham 24 digs; Sadie Walther 9 kills, 4 blocks; Taylor Smith 11 assists, 7 digs; Kaytlann Timbrook 3 aces, 9 digs, 2 blocks; Noelle Ritter 10 digs.
Reserves: Wayne Trace won 25-13, 25-21.
At Hicksville
Hicksville d. Antwerp 25-22, 25-19, 18-25, 25-14
Antwerp (11-10, 4-3 GMC) - Lydia Brewer 26 assists, 4 kills; Lydia Butzin 20 digs, 1 ace; Madyson Bauer 20 digs; Molly Reinhart 14 digs; Faith Nestleroad 1 block, 11 kills; Astianna Coppes 1 block, 8 kills; Maddie Smith 1 block, 3 kills; Grace Schuette 6 kills.
Hicksville (13-7, 5-2 GMC) - Molly Crall 18 kills, 3 aces, 16 digs; Avery Slattery 14 kills; Sydney Bland 9 kills; Kelsey Monroe 5 kills; Lindsay Bergman 5 kills; Kennedy Phillips 44 assists, 4 aces; Ronnie Vasquez 4 aces, 21 digs; Izzie Smith 22 digs.
Reserves: Hicksville won 25-17, 26-24.
At Patrick Henry
Wauseon d. Patrick Henry 25-22, 25-20, 25-20
Wauseon (9-8, 3-3 NWOAL) - no statistics.
Patrick Henry (6-12, 3-4 NWOAL) - Abby McGraw 4 aces, 3 kills, 7 digs, 12 assists; McKenzie Vance 2 aces, 9 kills, 7 digs, 2 blocks; Whitney Johnson 1 ace, 5 digs; Trista Fintel 9 kills; Karsyn Weber 2 kills, 5 digs; Ella Meyer 1 kill, 1 block; Kelsey Smith 1 kill; Chloe Baird 10 digs; Taylor Crawford 6 digs; Baylor McGraw 4 digs, 9 assists.
At Miller City
Miller City d. Liberty Center 25-12, 25-12, 25-11
Liberty Center (7-13) - no statistics.
Miller City (17-3) - Abi Lammers 18 kills, 12 digs, 2 blocks; Abi Teders 9 kills; Lexi Banks 7 kills, 1 ace; Tori Wenzinger 19 digs, 2 aces; Adrienne Kuhlman 32 assists, 5 aces; Kiara Gable 8 digs.
Reserves: Miller City won 16-25, 25-17, 25-17.
At Bryan
Bryan d. Cardinal Stritch 25-15, 25-12, 25-7
Cardinal Stritch (3-14) - no statistics.
Bryan (13-8) - Abby Fernihough 12 kills, 4 blocks; McKendry Semer 8 kills, 5 blocks; KLoee Antigo 5 kills, 8 digs; Gwen Spengler 4 aces, 12 digs; Jordan Beck 25 assists; Paige Kunsman 2 aces.
At Montpelier
North Central d. Montpelier 25-8, 25-9, 25-21
North Central (18-2, 12-0 BBC) - Kendal Bonney 20 kills, 2 blocks, 10 assists, 2 aces; Madison Brown 23 assists, 2 aces; Lauren Balser 6 kills, 3 aces; Kassidy Faler 11 digs.
Montpelier (3-16, 3-9 BBC) - Ariel Page 6 kills, 3 blocks, 2 aces.
Reserves: North Central won 25-21, 25-21.
At Edon
Fayette d. Edon 25-22, 17-25, 16-25, 25-21, 15-6
Fayette (4-12, 3-9 BBC) - no statistics.
Edon (1-16, 1-11 BBC) - Sydney Bignell 2 assists, 20 kills, 18 digs, 2 aces; Carlie KIess 6 kills, 24 digs; Allison Kaylor 1 assist, 6 kills, 1 dig; Ashley Kaylor 1 assist, 10 kills, 16 digs; Emma Hickman 33 assists, 26 digs; Kerrin Towers 8 digs; Paige Briner 2 assists, 3 kills, 4 digs; Olivia Mitchell 1 assist, 11 digs.
Reserves: Edon won.
At Stryker
Stryker d. Pettisville 25-18, 25-14, 24-26, 20-25, 15-6
Pettisville (8-10, 7-5 BBC) - Liz Rochefort 20 kills; Paris Coopshaw 31 digs; Alli King 20 assists; Karsen Pursel 13 kills; Rosemary Baer 17 digs; Leah Beck 16 assists; Amanda Grimm 7 kills.
Stryker (8-14, 7-5 BBC) - Brianna Breier 7 kills; Kinsey Myers 6 kills, 12 assists, 4 aces; Mallori Blevins 6 kills; Emma Fulk 6 kills, 12 digs; Kaitlyn Myers 13 assists, 6 aces; Sage Woolace 28 digs; Gabby Ramon 10 digs.
Reserves: Stryker won.
At Continental
Ottoville d. Continental 25-17, 23-25, 22-25, 25-22, 15-13
Ottoville () - no statistics.
Continental () - Tygre Troyer 11 digs, 19 kills, 2 aces; Catelyn Etter 8 digs, 3 kills, 15 assists; Delaney Bowers 5 kills, 4 blocks; Maddi Potts 18 digs, 7 kills; Annika Bowers 13 digs, 2 aces.
Reserves: Ottoville won.
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