PAULDING — Paulding’s Sadie Estle racked up 15 kills and seven blocks for the Panthers, which moved to 6-1 on the year with a Senior Night victory over visiting Ayersville in three sets on Thursday, 25-19, 25-20, 25-16.

Jalynn Parrett chipped in eight kills and 16 digs while Leigha Egnor had 18 assists and five digs.

Kacee Okuley led the Pilots (2-5) with eight kills.

At Paulding

Paulding def. Ayersville, 25-19, 25-20, 25-16

Ayersville (2-5) — Kacee Okuley 8 kills; Kaylynn Wellman 6 kills, 8 digs, 2 aces; Maci Froelich 11 assists, 5 digs; Alison Mohr 3 aces, 6 digs; Nikki Fishpaw 7 digs.

Paulding (6-1) — Sadie Estle 15 kills, 7 blocks, 4 digs; Jalynn Parrett 8 kills, 16 digs; Leigha Egnor 4 kills, 18 assists, 2 blocks; 5 digs, 2 aces; Gabbie Stallbaum 3 kills, 3 blocks, 2 digs; Claire Schweller 17 assists; Janae Pease 17 digs.

Reserves: Paulding, 18-25, 25-16, 25-15.

At Continental

Tinora def. Continental, 25-9, 25-12, 25-4

Tinora (6-1) — Brooklyn Reineke 9 kills, 3 digs, 3 aces, 7 assists; Emma Chafins 3 kills, 3 digs, 14-14 serving; Quinn Horn 3 kills, 2 digs, 2 blocks; Tristen Norden 4 digs, 18-18 serving, 2 aces, 28 assists; Audrey Rittenhouse 10 digs; Sara Stark 6 digs; Tori Morlock 12 kills, 10 digs, 10-11 serving, 9-12 serve receive, 4 aces; Lexi Wachtman 9 kills, 17-18 serving, 4 aces, 3 digs.

Continental (1-6) — No statistics.

Reserves: Tinora, 25-6, 25-12.

At Crestview

Crestview def. Wayne Trace, 22-25, 25-19, 25-12, 25-21

Wayne Trace (3-5) — Gracie Shepherd 3 aces, 7 kills, 2 blocks, 13 digs; Sydnee Sinn 2 aces, 3 kills, 3 blocks, 3 digs; Tiffany Sinn 5 kills, 6 digs; Rachel Stoller 6 kills, 5 blocks; Morgan Hefner 4 kills; Katrina Stoller 7 digs; Paige Alber 14 assists, 3 digs; Kacy Hornish 9 assists, 3 digs; Natalie Schultz 5 digs; Hannah Sanderson 3 digs.

Crestview (3-3) — Laci McCoy 16 kills; Myia Etzler 9 kills, 14-15 serving; Bailey Gregory 6 kills, 10-11 serving, 2 aces, 10 digs; Raegan Hammons 6 kills, 12 digs; Kali Small 20-21 serving, 8 aces, 17 digs; Lexi Dull 13-14 serving, 3 aces; Cali Gregory 31 assists, 21-22 serving, 9 digs.

Reserves: Wayne Trace, 25-20, 25-16.

At Holgate

Waynesfield-Goshen def. Holgate, 25-9, 25-15, 25-15

Waynefield-Goshen (4-4) — No statistics.

Holgate (0-6) — Jessie Thome 3 assists; Carissa Meyer 5 kills, 4 blocks; Kenzie Roehl 3 blocks; Jordyn Altman 14-14 serve receive, 3 kills, 9 digs, 2 blocks; Bailey Izor 8 digs; Savannah Rothman 15-21 serve receive, 14 digs; Lexa Schuller 2 aces; Olivia Baker 4 digs.

Reserves: Waynesfield-Goshen, 25-18, 25-6.

At Wauseon

Archbold def. Wauseon, 21-25, 25-12, 25-16, 27-25

Archbold (4-1, 2-0 NWOAL) — Ella Bowman 6 kills, 5 blocks; Carsyn Hagans 13 kills, 2 blocks; Hadley Galvan 6 kills, 3 blocks, 5 aces; Chaney Brodbeck 18 kills; Olivia Liechty 3 kills, 4 blocks; Addi Ziegler 4 aces, 4 kills, 2 blocks, 46 assists.

Wauseon (3-4, 1-1 NWOAL) — Chelsie Raabe 4 assists, 14 kills, 2 blocks, 11 digs; Haleigh Wurst 3 digs, 2 blocks; Marisa Seiler 3 aces, 18 assists, 7 blocks, 8 digs, 2 kills; Cameron Estep 8 kills, 3 blocks, 3 digs; Aaliyah Glover 16 digs; Autumn Pelok 10 digs, 12-12 serving; Jazmine Barajas 4 digs; Hayley Meyer 3 kills, 2 blocks, 4 digs.

At Bryan

Bryan def. Liberty Center, 25-12, 25-20, 25-13

Liberty Center (2-4, 0-2 NWOAL) — No statistics.

Bryan (2-5, 1-1 NWOAL) — Abby Fernihough 9 kills; Jordan Beck 25 assists; Kloee Antigo 7 kills, 7 digs; Paige Kunsman 4 digs, 2 aces; McKendry Semer 6 aces, 4 kills, 8 digs.

Reserves: Liberty Center won.

At Evergreen

Patrick Henry def. Evergreen, 25-22, 24-26, 16-25, 25-23, 17-15

Patrick Henry (3-2, 2-0 NWOAL) — Trista Fintel 11 kills, 6 blocks; McKenzie Vance 9 kills, 17 digs; Baylor McGraw 3 aces, 31 assists, 16 digs; Kelsey Smith 9 kills; Taylor Crawford 4 kills, 14 digs; Ella Meyer 10 digs; Bailey Schwiebert 10 digs; Chloe Baird 8 digs.

Evergreen (1-7, 0-2 NWOAL) — No statistics.

Reserves: Evergreen, 25-16, 26-24.

At Swanton

Swanton def. Delta, 16-25, 25-23, 25-20, 20-25, 15-10

Delta (4-4, 0-2 NWOAL) — Reagan Rouleau 14 kills, 11 blocks; Brooklyn Wymer 11 kills; Brooklyn Green 14 blocks; Braelyn Wymer 23 assists; Khloe Weber 13 digs; Ella Ford 13 digs.

Swanton (7-0, 2-0 NWOAL) — Avril Roberts 36-41 hitting, 14 kills; Emma Operacz 12-14 serving, 9-12 serve receive, 5 digs; Sammi Taylor 16-16 serving, 2 aces, 26-30 serve receive, 28 digs; Brooke Dockery 19-23 hitting, 5 kills, 19-20 serve receive, 7 digs; Sofie Taylor 14-14 serving, 38 assists, 9 digs; Bailey Arnold 21-23 serving, 4 aces, 11 digs; Morgan Smith 11-13 hitting, 3 kills; Brie Williams 11-12 serve receive, 7 digs; Kailey Brownfield 32-40 hitting, 3 kills, 7 digs; Katlyn Floyd 24-24 serving, 5 aces, 25-28 hitting, 14 kills; Trista Eitniear 17-25 hitting, 7 kills, 4 digs.

Reserves: Swanton won.

At Hilltop

Hilltop def. Montpelier, 25-12, 25-18, 25-16

Montpelier (2-5, 2-2 BBC) — Chelsea McCord 7 kills, 2 blocks; Ariel Page 6 kills; Jessi Bumb 20 assists; Alyssa Custer 18 digs.

Hilltop (5-1, 3-1 BBC) — Jayma Bailey 11-11 serving, 2 aces, 12-14 hitting, 3 kills, 3 digs; Arleigh Van Arsdalen 23-24 serving, 6 aces, 8 digs, 29-29 setting, 4 assists; Taryn Grant 15-18 hitting, 3 kills, 7 digs; Gabby Rodriguez 4 digs, 27-30 hitting, 9 kills; Mia Hancock 17-17 hitting, 3 kills; Jaden Rising 3 digs; Kacy Connolly 11-13 serving, 41-41 setting, 5 assists; Hannah Riley 9-10 serving, 4 digs.

Reserves: Hilltop, 25-11, 25-20.

At Pettisville

Pettisville def. Edon, 26-24, 12-25, 25-16, 25-23

Edon (0-8, 0-4 BBC) — Sydney Bignell 9 kills, 12 digs; Carlie Kiess 6 kills, 4 aces, 25 digs; Emma Hickman 12 digs, 20 assists; Olivia Mitchell 6 kills, 8 digs, 2 aces; Ashley Kaylor 18 digs; Kerrin Towers 6 digs.

Pettisville (1-3, 1-2 BBC) — Karsen Pursel 12 kills; Leah Beck 17 assists; Paris Coopshaw 24 digs; Xavia Borden 5 kills, 3 aces, 15 digs; Liz Rochefort 5 kills, 4 blocks.

Reserves: Pettisville, 14-25, 25-21, 25-23.

At North Central

North Central def. Coldwater (Mich.), 25-15, 25-15, 25-16

Coldwater — No statistics.

North Central (6-1) — Madison Brown 10 kills, 13 assists, 7 digs; Kendal Bonney 9 kills, 16 assists, 3 blocks, 3 digs; Kassidy Faler 17 digs, 4 assists; Lauren Balser 7 kills, 7 digs, 3 aces.

Reserves: North Central, 25-15, 25-22.

At McComb

McComb def. Columbus Grove, 25-20, 13-25, 25-15, 25-17

Columbus Grove (5-2) — Alayna Ricker 23-23 serving, 3 aces, 31-34 hitting, 16 kills, 21-22 serve receive, 19 digs; Lauren Benroth 9-12 serving, 40 assists, 10 digs; Grace Selhorst 9-11 serving, 24-32 hitting, 6 kills, 18 digs; Jaylen Sautter 20-23 hitting, 11 kills; Makailey Bermudez 17-24 hitting, 5 kills; Sara Dipnarine 10-12 serving, 16-20 hitting, 12-12 serve receive, 7 digs; Shay Schroeder 11-12 serving, 19-25 serve receive, 15 digs.

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