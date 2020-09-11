PAULDING — Paulding’s Sadie Estle racked up 15 kills and seven blocks for the Panthers, which moved to 6-1 on the year with a Senior Night victory over visiting Ayersville in three sets on Thursday, 25-19, 25-20, 25-16.
Jalynn Parrett chipped in eight kills and 16 digs while Leigha Egnor had 18 assists and five digs.
Kacee Okuley led the Pilots (2-5) with eight kills.
At Paulding
Paulding def. Ayersville, 25-19, 25-20, 25-16
Ayersville (2-5) — Kacee Okuley 8 kills; Kaylynn Wellman 6 kills, 8 digs, 2 aces; Maci Froelich 11 assists, 5 digs; Alison Mohr 3 aces, 6 digs; Nikki Fishpaw 7 digs.
Paulding (6-1) — Sadie Estle 15 kills, 7 blocks, 4 digs; Jalynn Parrett 8 kills, 16 digs; Leigha Egnor 4 kills, 18 assists, 2 blocks; 5 digs, 2 aces; Gabbie Stallbaum 3 kills, 3 blocks, 2 digs; Claire Schweller 17 assists; Janae Pease 17 digs.
Reserves: Paulding, 18-25, 25-16, 25-15.
At Continental
Tinora def. Continental, 25-9, 25-12, 25-4
Tinora (6-1) — Brooklyn Reineke 9 kills, 3 digs, 3 aces, 7 assists; Emma Chafins 3 kills, 3 digs, 14-14 serving; Quinn Horn 3 kills, 2 digs, 2 blocks; Tristen Norden 4 digs, 18-18 serving, 2 aces, 28 assists; Audrey Rittenhouse 10 digs; Sara Stark 6 digs; Tori Morlock 12 kills, 10 digs, 10-11 serving, 9-12 serve receive, 4 aces; Lexi Wachtman 9 kills, 17-18 serving, 4 aces, 3 digs.
Continental (1-6) — No statistics.
Reserves: Tinora, 25-6, 25-12.
At Crestview
Crestview def. Wayne Trace, 22-25, 25-19, 25-12, 25-21
Wayne Trace (3-5) — Gracie Shepherd 3 aces, 7 kills, 2 blocks, 13 digs; Sydnee Sinn 2 aces, 3 kills, 3 blocks, 3 digs; Tiffany Sinn 5 kills, 6 digs; Rachel Stoller 6 kills, 5 blocks; Morgan Hefner 4 kills; Katrina Stoller 7 digs; Paige Alber 14 assists, 3 digs; Kacy Hornish 9 assists, 3 digs; Natalie Schultz 5 digs; Hannah Sanderson 3 digs.
Crestview (3-3) — Laci McCoy 16 kills; Myia Etzler 9 kills, 14-15 serving; Bailey Gregory 6 kills, 10-11 serving, 2 aces, 10 digs; Raegan Hammons 6 kills, 12 digs; Kali Small 20-21 serving, 8 aces, 17 digs; Lexi Dull 13-14 serving, 3 aces; Cali Gregory 31 assists, 21-22 serving, 9 digs.
Reserves: Wayne Trace, 25-20, 25-16.
At Holgate
Waynesfield-Goshen def. Holgate, 25-9, 25-15, 25-15
Waynefield-Goshen (4-4) — No statistics.
Holgate (0-6) — Jessie Thome 3 assists; Carissa Meyer 5 kills, 4 blocks; Kenzie Roehl 3 blocks; Jordyn Altman 14-14 serve receive, 3 kills, 9 digs, 2 blocks; Bailey Izor 8 digs; Savannah Rothman 15-21 serve receive, 14 digs; Lexa Schuller 2 aces; Olivia Baker 4 digs.
Reserves: Waynesfield-Goshen, 25-18, 25-6.
At Wauseon
Archbold def. Wauseon, 21-25, 25-12, 25-16, 27-25
Archbold (4-1, 2-0 NWOAL) — Ella Bowman 6 kills, 5 blocks; Carsyn Hagans 13 kills, 2 blocks; Hadley Galvan 6 kills, 3 blocks, 5 aces; Chaney Brodbeck 18 kills; Olivia Liechty 3 kills, 4 blocks; Addi Ziegler 4 aces, 4 kills, 2 blocks, 46 assists.
Wauseon (3-4, 1-1 NWOAL) — Chelsie Raabe 4 assists, 14 kills, 2 blocks, 11 digs; Haleigh Wurst 3 digs, 2 blocks; Marisa Seiler 3 aces, 18 assists, 7 blocks, 8 digs, 2 kills; Cameron Estep 8 kills, 3 blocks, 3 digs; Aaliyah Glover 16 digs; Autumn Pelok 10 digs, 12-12 serving; Jazmine Barajas 4 digs; Hayley Meyer 3 kills, 2 blocks, 4 digs.
At Bryan
Bryan def. Liberty Center, 25-12, 25-20, 25-13
Liberty Center (2-4, 0-2 NWOAL) — No statistics.
Bryan (2-5, 1-1 NWOAL) — Abby Fernihough 9 kills; Jordan Beck 25 assists; Kloee Antigo 7 kills, 7 digs; Paige Kunsman 4 digs, 2 aces; McKendry Semer 6 aces, 4 kills, 8 digs.
Reserves: Liberty Center won.
At Evergreen
Patrick Henry def. Evergreen, 25-22, 24-26, 16-25, 25-23, 17-15
Patrick Henry (3-2, 2-0 NWOAL) — Trista Fintel 11 kills, 6 blocks; McKenzie Vance 9 kills, 17 digs; Baylor McGraw 3 aces, 31 assists, 16 digs; Kelsey Smith 9 kills; Taylor Crawford 4 kills, 14 digs; Ella Meyer 10 digs; Bailey Schwiebert 10 digs; Chloe Baird 8 digs.
Evergreen (1-7, 0-2 NWOAL) — No statistics.
Reserves: Evergreen, 25-16, 26-24.
At Swanton
Swanton def. Delta, 16-25, 25-23, 25-20, 20-25, 15-10
Delta (4-4, 0-2 NWOAL) — Reagan Rouleau 14 kills, 11 blocks; Brooklyn Wymer 11 kills; Brooklyn Green 14 blocks; Braelyn Wymer 23 assists; Khloe Weber 13 digs; Ella Ford 13 digs.
Swanton (7-0, 2-0 NWOAL) — Avril Roberts 36-41 hitting, 14 kills; Emma Operacz 12-14 serving, 9-12 serve receive, 5 digs; Sammi Taylor 16-16 serving, 2 aces, 26-30 serve receive, 28 digs; Brooke Dockery 19-23 hitting, 5 kills, 19-20 serve receive, 7 digs; Sofie Taylor 14-14 serving, 38 assists, 9 digs; Bailey Arnold 21-23 serving, 4 aces, 11 digs; Morgan Smith 11-13 hitting, 3 kills; Brie Williams 11-12 serve receive, 7 digs; Kailey Brownfield 32-40 hitting, 3 kills, 7 digs; Katlyn Floyd 24-24 serving, 5 aces, 25-28 hitting, 14 kills; Trista Eitniear 17-25 hitting, 7 kills, 4 digs.
Reserves: Swanton won.
At Hilltop
Hilltop def. Montpelier, 25-12, 25-18, 25-16
Montpelier (2-5, 2-2 BBC) — Chelsea McCord 7 kills, 2 blocks; Ariel Page 6 kills; Jessi Bumb 20 assists; Alyssa Custer 18 digs.
Hilltop (5-1, 3-1 BBC) — Jayma Bailey 11-11 serving, 2 aces, 12-14 hitting, 3 kills, 3 digs; Arleigh Van Arsdalen 23-24 serving, 6 aces, 8 digs, 29-29 setting, 4 assists; Taryn Grant 15-18 hitting, 3 kills, 7 digs; Gabby Rodriguez 4 digs, 27-30 hitting, 9 kills; Mia Hancock 17-17 hitting, 3 kills; Jaden Rising 3 digs; Kacy Connolly 11-13 serving, 41-41 setting, 5 assists; Hannah Riley 9-10 serving, 4 digs.
Reserves: Hilltop, 25-11, 25-20.
At Pettisville
Pettisville def. Edon, 26-24, 12-25, 25-16, 25-23
Edon (0-8, 0-4 BBC) — Sydney Bignell 9 kills, 12 digs; Carlie Kiess 6 kills, 4 aces, 25 digs; Emma Hickman 12 digs, 20 assists; Olivia Mitchell 6 kills, 8 digs, 2 aces; Ashley Kaylor 18 digs; Kerrin Towers 6 digs.
Pettisville (1-3, 1-2 BBC) — Karsen Pursel 12 kills; Leah Beck 17 assists; Paris Coopshaw 24 digs; Xavia Borden 5 kills, 3 aces, 15 digs; Liz Rochefort 5 kills, 4 blocks.
Reserves: Pettisville, 14-25, 25-21, 25-23.
At North Central
North Central def. Coldwater (Mich.), 25-15, 25-15, 25-16
Coldwater — No statistics.
North Central (6-1) — Madison Brown 10 kills, 13 assists, 7 digs; Kendal Bonney 9 kills, 16 assists, 3 blocks, 3 digs; Kassidy Faler 17 digs, 4 assists; Lauren Balser 7 kills, 7 digs, 3 aces.
Reserves: North Central, 25-15, 25-22.
At McComb
McComb def. Columbus Grove, 25-20, 13-25, 25-15, 25-17
Columbus Grove (5-2) — Alayna Ricker 23-23 serving, 3 aces, 31-34 hitting, 16 kills, 21-22 serve receive, 19 digs; Lauren Benroth 9-12 serving, 40 assists, 10 digs; Grace Selhorst 9-11 serving, 24-32 hitting, 6 kills, 18 digs; Jaylen Sautter 20-23 hitting, 11 kills; Makailey Bermudez 17-24 hitting, 5 kills; Sara Dipnarine 10-12 serving, 16-20 hitting, 12-12 serve receive, 7 digs; Shay Schroeder 11-12 serving, 19-25 serve receive, 15 digs.
Post a comment as
Report
Watch this discussion.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.