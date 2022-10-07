SHERWOOD — In what could be a preview of a tournament showdown later this season, Fairview downed Archbold in five sets in a non-league battle on Thursday.
The Apaches (17-2) came down from 2-1, winning the final two sets 25-22 and 15-10.
Archbold's (15-3) Keely Culler and Fairview's Kelly Crites led the way with 25 kills each while Chaney Brodbeck had an all-around game for the Blue Streaks with 12 kills, eight aces and 14 assists. Culler added 11 assists while Crites added six blocks. Paige Ricica had 12 kills, three blocks and 15 digs for the Apaches. Haley Hammer led all players in assists with 43.
At Fairview
Fairview def. Archbold, 23-25, 25-18, 21-25, 25-22, 15-10
Archbold (15-3) - Keely Culler 25 kills, 3 aces, 11 assists; Chaney Brodbeck 12 kills, 8 aces, 14 assists; Ella Bowman 3 kills; Olivia Liechty 5 kills.
Fairview (17-2) - Carrie Zeedyk 10-11 serving, 3 digs; Aubrey Hammer 4 kills, 21-24 hitting, 4 aces, 20-20 serving, 8 digs, 20-29 serve receive; Payshince McDaniel 3 kills, 5-10 hitting, 4 digs; Haley Hammer 9-10 hitting, 43 assists, 16-18 serving, 3 blocks, 14 digs; Abby Smith 3 kills, 5 blocks; Zoe Appel 3 aces, 15-18 serving, 7 digs, 5-10 serve receive; Kelly Crites 25 kills, 40-47 hitting, 5 aces, 17-19 serving, 6 blocks, 8 digs; Paige Ricica 13 kills, 26-30 hitting, 2 aces, 23-24 serving, 3 blocks, 15 digs, 17-19 serving.
At Patrick Henry
Patrick Henry def. Ayersville, 19-25, 25-21, 25-22, 25-23
Ayersville (8-12) - No statistics.
Patrick Henry (7-11) - Ada Christman 19 kills, 2 blocks; Whitney Johnson 44 assists; Baylor McGraw 40 digs; Karsyn Weber 2 aces.
Reserves: Patrick Henry, 22-25, 25-21, 25-15.
At Wauseon
Tinora def. Wauseon 11-25, 25-21, 25-18, 25-21
Tinora (11-8) - Addison Gerken 13-15 serving, 14 assists; Zoe Roesti 6 digs; 14-16 serving, 19 assists; Kaylee Dickinson 6 digs; 3 aces, 8-10 serve receive; Maggi Nagel 11 kills, 8 blocks; Emma Cramer 3 digs; 21-21 serving, 13-13 serve receive; Paige Sebring 4 digs, 10-10 serving, 2 aces; 10-14 serve receive; Avery Morris 9 kills, 7 digs, 11-12 serve receive; Dakota Sines 4 kills, 5 blocks; Logan McQuillin 15 digs, 12-13 serving, 2 aces; 13-16 serve receive; Kenzi Nagel 2 blocks; Paige Gamby 5 kills, 4 digs, 10-12 serve receive; Tatum Creps 7 kills, 3 blocks.
Wauseon (9-10) - No statistics.
Reserves: Tinora 25-14, 25-17.
At Wayne Trace
Wayne Trace def. Woodlan 25-19, 25-22, 19-25, 14-25, 15-13
Woodlan (19-10) - No statistics.
Wayne Trace (14-5) - Elise Miller 3 assists, 2 aces, 10 digs; Gracie Shepherd 16 kills, 3 aces, 18 digs; Harper Myers 7 kills, 3 digs; Kacy Hornish 39 assists, 6 digs; Kaitlin Slade 11 digs; Lexi Moore 9 kills; Macy Doster 11 digs; Sydnee Sinn 8 kills, 2 aces, 9 digs; Toree Sinn 3 blocks.
Reserves: Woodlan 25-18, 23-25, 25-22.
At Ottoville
Ottoville def. Paulding, 25-12, 21-25, 25-15, 21-25, 16-14
Paulding (4-15) - Carlea Kuckuck 14 kills, 5 digs; Marley Parrett 12 kills, 8 digs; Brooklynn Bakle 8 kills, 3 blocks; Jocelynn Parrett 6 kills, 4 aces, 21 digs; Elli Barton 5 kills, 2 aces, 11 digs; Katie Beckman 4 kills, 33 assists, 2 aces, 11 digs; Maci Kauser 20 digs..
Ottoville (13-5) - Isabelle Furley 17-17 serving, 8-10 hitting; Elisa Kramer 19-20 serving, 3 aces, 28-38 hitting, 27 kills; Erica Thorbahn 40 assists; Jocelyn Langhals 17 digs.
Reserves: Paulding, 25-6, 25-18.
At Bryan
Bryan def. Toledo Bowsher 25-15, 25-13, 25-10
Bowsher (7-10) - No statistics.
Bryan (5-11) - Paige Kunsman 10 kills, 3 blocks; Crystal Fillman 11 assists, 6 kills, 3 acs; Kenzie Wirth 5 kills, 11 assists; Mckenzie Mason 14 digs; Ella Vansteenkiste 5 aces; Paula Carmona 15 digs; Nora Kunsman 5 blocks, 3 kills.
Reserves: Bryan wins.
At Holgate
Hilltop def. Holgate 25-14, 25-14, 25-15
Holgate (5-14, 1-4 BBC) - No statistics.
Hilltop (18-2, 5-0 BBC) - Jayma Bailey 10-10 serving, 2 aces, 9 digs, 25-27 attacking, 6 kills; Eleana VanSrsdalen 15 assists; Joscelyn Layman 4 assists; Gabby Rodriguez 13-14 serving, 5 digs, 24-28 attacking, 14 kills; Mia Hancock 11-12 serving, 12-13 attacking, 5 kills, 2 blocks; Brynn Rodriguez 15-15 attacking, 9 kills; Libbie Baker 15-17 serving, 2 aces, 5 digs; 4 kills, 2 blocks.
Reserves: Hilltop 25-5, 25-9.
At Montpelier
North Central def. Montpelier, 25-22, 25-23, 25-18
North Central (8-12, 5-1 BBC) - Kaytee Tomblin 10 kills, 4 blocks, 2 aces; Macie Gendron 27 assists, 2 aces; Isabelle Burnett 8 kills, 15 digs; Maddy Zimmerman 10 digs, 2 aces; Lilly Martin 11 digs; Ava VanAuken 5 kills.
Montpelier (3-17, 1-5 BBC) - Jada Uribes 11 kills; Kelsie Bumb 15 digs, 23 assists; Emily Manisaeng 6 kills; Lyla Mahan 12 digs; Emma Uyttenhove 5 kills; Aleigha Hillard 18 digs.
Reserves: North Central, 25-14, 25-21.
At Stryker
Pettisville def. Stryker, 19-25, 25-17, 25-17, 21-25, 15-12
Pettisville (13-6, 5-0 BBC) - No statistics.
Stryker (9-10, 3-2 BBC) - Emma Fulk 60-63 hitting, 12 kills, 12 digs, 4 blocks; Gabby Ramon 21-26 hitting, 8 kills; Kaitlyn Myers 18 assists; Adysen Andres 16 assists; Sage Woolace 43 digs, 15-16 serving, 3 aces; Taylore Rethmel 16-16 serving, 3 aces; Jessie Currier 3 blocks.
Reserves: Pettisville, 25-15, 18-25, 27-25.
At Edon
Edon def. Fayette 25-12, 25-11, 25-20
Fayette (0-16, 0-5 BBC) - No statistics.
Edon (4-14, 1-4 BBC) - Emma Hickman 16 assists, 2 aces; Natalie Wofford 11 kills, 3 digs; Grace Ripke 2 aces; Maddison Gearig 4 kills; Emma Howard 3 kills, 3 digs; Mackenzie Spangler 4 kills.
At Montpelier
North Central def. Montpelier 25-22, 25-23, 25-18
North Central (7-12, 4-1 BBC) - Kaytee Tomblin 10 kills, 4 blocks, 2 aces; Macie Gendron 27 assists, 2 aces; Isabelle Burnett 8 kills, 15 digs; Maddy Zimmerman 10 digs, 2 aces; Lilly Martin 11 digs; Ava VanAuken 5 kills.
Montpelier (3-17, 1-4 BBC) - Kelsie Bumb 15 digs, 23 assists; Lyla Mahan 12 digs; Aleigha Hillard 18 digs; Jade Uribes 11 kills, Emily Maniseang 6 kills, Emma Uyttenhove 5.
Reserves: North Central 25-14, 25-21
At Leipsic
Leipsic def. Kalida 25-19, 25-21, 25-21
Kalida (9-11, 2-2 PCL) - Brooke Erhart 22-25 attacking, 4 kills, 12-13 serving, 8 digs, 5 blocks; Ella Hoffman 9-11 attacking; Maria Gerding 22 assists, 6 digs, 2 blocks; Elyse Romes 17-20 attacking, 3 kills, 4 blocks, 3 digs; Malia Romes 22-24 attacking, 12 kills, 3 blocks; Whitney Unverferth 17 digs; Riley Nienberg 13-16 serving, 5 kills, 11-13 serving, 13 digs; Maddy Unverferth 7 digs; Olivia Meyers 2 aces.
Leipsic (17-3, 5-0 PCL) - No statistics
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