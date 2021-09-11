BRYAN -- Hilltop moved to 6-1 on the year as the Cadets invaded Bryan and claimed a three-set win over the Golden Bears on Saturday in volleyball action.
Gabby Rodriguez slammed 15 kills on 28-30 hitting with 11 digs to lead the attack for the Cadets while Jayma Bailey added nine kills and 10 digs.
Gwen Spengler's seven kills and nine digs led the way for Bryan.
In other action, Hicksville claimed a pair of wins on home hardwood, handing North Central its first loss of the season in two sets before knocking off Liberty Center. Molly Crall had four kills against NC before racking up 10 kills in a 25-21, 25-16 victory over LC.
Finally, Fairview finished second in the Kalida Pioneer Days tournament, falling to Kalida in three sets, defeating Van Buren 28-26, 25-17 and eventually falling to unbeaten Liberty-Benton in three sets. The Apaches took the first set against L-B 25-21 before ultimately falling against the perennially powerful Eagles.
At Bryan
Hilltop def. Bryan, 25-22, 25-20, 25-14
Hilltop (6-1) - Jayma Bailey 10 digs, 25-26 hitting, 9 kills; Joscelyn Layman 17-18 serving, 3 aces; 3 digs; 39-45 setting, 10 assists; Gabby Rodriguez 20-24 serve receive, 11 digs, 28-30 hitting, 15 kills; Mia Hancock 15-16 serving, 17-18 hitting, 3 kills; Alyssa Momyer 15-16 serving, 10-11 serve receive, 16 digs; Kacy Connolly 38-40 setting, 15 assists, 4 digs; Libbie Baker 2 blocks.
Bryan (4-7) - Jordan Beck 17 digs; Gwen Spengler 3 aces, 7 kills, 9 digs; Blayze Langenderfer 5 kills; Paige Kunsman 3 kills, 3 blocks; Crystal Fillman 16 assists; Ellyn Murphy 3 kills, 3 blocks; Maya Keil 13 digs.
Reserves: Hilltop, 25-16, 25-22.
At Hicksville
Hicksville def. North Central, 25-12, 27-25
North Central (6-1) - Kendal Bonney 11 kills, 4 blocks, 5 assists; Madison Brown 4 kills, 15 assists; Lauren Balser 4 kills, 5 digs.
Hicksville (4-2) - Aubrie Baird 10 assists, 5 aces, 3 digs, 2 blocks; Molly Crall 4 kills, 7 digs, 4 blocks; Avery Slattery 5 kills; Lynae Poling 4 kills; Lindsay Bergman 5 kills; Ronnie Vasquez 2 aces, 3 digs; Sydney Bland 3 digs.
North Central def. Liberty Center, 25-22, 25-17
Liberty Center (1-7) - No statistics.
North Central (7-1) - Kendal Bonney 11 kills, 12 assists; Madison Brown 8 kills, 9 assists, 10 digs; Lauren Balser 6 digs, 4 aces; Macie Gendron 3 kills, 3 blocks, 4 digs; Alexia Miller 9 digs.
Hicksville def. Liberty Center, 25-21, 25-16
Liberty Center (1-8) - No statistics.
Hicksville (5-2) - Molly Crall 10 kills, 2 aces, 4 digs; Lindsay Bergman 6 kills, 4 assists, 2 blocks; Avery Slattery 3 kills, 3 blocks; Aubrie Baird 15 assists, 3 digs; Ronnie Vasquez 4 digs; Izzie Smith 3 digs; Lynae Poling 2 blocks.
Kalida Pioneer Days Invitational
Kalida def. Fairview, 25-14, 18-25, 25-22
Fairview - Haley Hammer 21 assists, 3 aces, 13-13 serving, 7 digs; Kelly Crites 9 kills, 22-31 hitting, 4 aces, 16-17 serving, 9 digs; Paige Ricica 5 kills, 22-25 hitting, 12-12 serving, 3 blocks, 9 digs, 27-28 serve receive; Kylie Gates, 10-12 hitting, 6 digs; Grace Bok 3 kills; Molly McGuire 4 kills, 14-18 hitting, 3 digs; Emma Wynne 12-12 serving, 15 digs; Carrie Zeedyk 8 digs, 10-11 serve receive, 2 aces.
Kalida (3-3) - No statistics
Fairview def. Van Buren, 28-26, 25-17
Van Buren (6-4) - No statistics.
Fairview - Haley Hammer 3 kills, 19 assists, 3 digs; Kelly Crites 9 kills, 20-23 hitting, 2 aces, 7 digs; Paige Ricica 8 kills, 16-17 hitting, 5 digs, 10-14 serve receive; Kylie Gates 3 kills, 11-13 hitting, 4 aces, 9-10 serving; Molly McGuire 7-10 hitting, 3 digs; Emma Wynne 7 digs; Carrie Zeedyk 5 digs, 14-15 serve receive.
Liberty-Benton def. Fairview, 21-25, 25-14, 25-12
Fairview (5-3) - Haley Hammer 15 assists, 11-12 serving, 3 blocks, 3 digs; Kelly Crites 7 kills, 28-29 hitting, 3 blocks, 6 digs; Paige Ricica 7 kills, 26-28 hitting, 2 blocks, 7 digs, 17-18 serve receive; Kylie Gates 13-14 hitting, 4 digs; Emma Wynne 10-10 serving, 11 digs, 14-15 serve receive.
Liberty-Benton (6-0) - No statistics.
Fremont (Ind.) Invitational
Edon def. Canterbury (Ind.), 25-14, 25-14
Edon (3-6) - Carlie Kiess 9 kills, 3 digs; Kerrin Towers 4 digs; Olivia Mitchell 7 kills; Emma Hickman 20 assists, 3 aces; Natalie Wofford 4 kills.
Canterbury - No statistics.
Edon def. Montpelier, 25-19, 20-25, 15-11
Edon def. Fremont (Ind.), 25-21, 25-16
Edon (4-6) - Carlie Kiess 8 kills, 2 aces; Allison Kaylor 5 kills, 3 digs, 2 aces; Kerrin Towers 4 digs; Emma Hickman 11 assists, 8 digs; Natalie Wofford 3 kills.
Fremont - No statistics.
Fremont (Ind.) def. Montpelier, 25-12, 25-22
Fremont - No statistics.
Montpelier (4-3) - Chelsea McCord 5 kills, 12 digs; Kelsie Bumb 10 assists.
Montpelier def. Canterbury (Ind.), 25-13, 25-10
Canterbury - No statistics.
Montpelier (5-3) - Ariel Page 7 kills; Cadey Hilliard 7 aces.
Edon (5-6) - Carlie Kiess 6 digs, 3 aces; Ashley Kaylor 4 kills, 3 digs; Allison Kaylor 7 kills; Olivia Mitchell 3 kills, 5 digs; Kerrin Towers 5 digs; Emma Hickman 17 assists, 7 digs; Natalie Wofford 3 kills.
Montpelier (5-4) - Ariel Page 9 kills, 2 blocks; Cadey Hilliard 21 digs; Kelsie Bumb 16 assists.
At Ottawa-Glandorf
Ottawa-Glandorf def. Lake, 25-22, 19-25, 25-16, 25-20
Lake (9-1) - No statistics.
Ottawa-Glandorf (9-1) - Erin Kaufman 8 kills, 6 blocks, 13 digs; Miya Ellerbrock 12 kills, 4 blocks, 18 digs; Chloee Glenn 2 aces, 9 kills, 2 blocks, 13 digs; Averi Krouse 15 digs; Sydney Kleman 7 kills; Reese Van Oss 25 assists, 16 digs; Ella Stauffer 7 kills, 3 digs, 4 blocks; Katie Kaufman 5 kills, 9 blocks; Clara Wischmeyer 14 assists, 5 digs.
Reserves: Ottawa-Glandorf, 25-19, 25-10
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