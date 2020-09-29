AYERSVILLE — Ayersville put together back-to-back victories for the first time this season, making quick work of Montpelier in straight sets on Monday, 25-15, 25-23, 25-11.
Kaylynn Wellman's nine kills led the way for the Pilots (5-9) while Taylor Craft and Lizzie Wank each recorded five kills. Wank chipped in four aces for Ayersville.
At Ayersville
Ayersville def. Montpelier, 25-15, 25-23, 25-11
Montpelier (2-9) - Chelsea McCord 5 kills; Ariel Page 3 kills, 2 aces, 2 blocks; Ali Repp 3 kills.
Ayersville (5-9) - Lizzie Wank 4 aces, 5 kills; Kaylynn Wellman 9 kills, 7 digs; Taylor Craft 5 kills; Maci Froelich 13 assists, 5 kills; Nikki Fishpaw 11 digs; Maddie Rowe 8 digs; Alison Mohr 9 digs.
Reserves: Ayersville won.
At Anthony Wayne
Anthony Wayne def. Tinora, 25-11, 26-28, 25-15, 25-12
Tinora (10-3) - Lexi Wachtman 10 kills, 10-10 serving; Brooklyn Reineke 7 kills, 6 digs, 3 blocks, 14 assists; Emma Chafins 7 digs, 3 blocks, 17-23 serve receive; Quinn Horn 10 kills, 3 digs; Tristen Norden 10 digs, 22-22 serving, 3 aces, 16 assists; Audrey Rittenhouse 6 digs, 14-16 serve receive; Sara Stark 4 digs, 13-16 serve receive; Tori Morlock 6 kills, 7 digs, 14-20 serve receive.
Anthony Wayne (12-1) - No statistics.
Reserves: Tinora, 26-24, 25-19.
At Hicksville
Hicksville def. Toledo Christian, 25-16, 25-20, 18-25, 25-22
Toledo Christian - No statistics.
Hicksville (8-4) - Molly Crall 16 kills, 3 aces; Sydney Bland 8 kills; Avery Slattery 5 kills, 9 digs; Kennedy Phillips 5 kills, 33 assists, 10 digs; Izzie Smith 7 aces.
At Hilltop
Antwerp def. Hilltop, 25-23, 27-25, 17-25, 25-23
Antwerp (7-7) - Lydia Butzin 21-21 serving, 16 digs; Molly Reinhart 19-19 serving, 3 aces, 17 digs; Faith Nestleroad 8 kills; Astianna Coppes 16 kills, 3 blocks; Maddie Smith 7 kills; Lydia Brewer 9-10 serving, 4 kills, 15 assists, 15 digs; Madison Ruen 4 kills, 23 assists; Grace Schuette 3 kills, 2 blocks.
Hilltop (10-2) - No statistics.
Reserves: Hilltop, 25-8, 24-26, 25-13.
At Holgate
Continental def. Holgate, 25-13, 25-17, 25-19
Continental (5-11) - Tygre Troyer 10 kills, 11 digs; Madelyn Potts 13 digs, 5 kills; Catelyn Etter 10 digs, 21 assists; Delaney Bowers 4 kills; Annika Bowers 15 digs, 2 aces; Rhaegan Marshall 5 kills.
Holgate (0-14) - Jessie Thome 5 kills, 8 assists, 4 digs, 4 blocks; Carissa Meyer 6 kills, 10 blocks; Kenzie Roehl 5 kills, 2 blocks; Jordyn Altman 10-12 serving, 3 aces, 6 kills; Bailey Izor 11-11 serving, 11 assists, 7 digs; Aniles Schuller 4 kills, 4 digs; Savannah Rothman 3 digs; Bria Tijerina 23-23 serve receive, 20 digs; Lexa Schuller 3 digs; Olivia Blaker 17-17 serve receive, 5 digs.
Reserves: Holgate, 25-15, 25-18.
At Pettisville
Edgerton def. Pettisville, 16-25, 25-19, 25-17, 25-21
Edgerton (4-6) - Noelle Ritter 8 kills, 8 aces, 12 digs; Brianna Wickerham 29 digs; Sadie Walther 14 kills; Kaytlann Timbrook 8 kills, 18 assists, 2 aces, 7 digs; Rylei Moreno 17 assists, 2 aces, 10 digs; Grace Schroeder 7 kills; Avrey Degryse 10 digs.
Pettisville (4-6) - Paris Coopshaw 3 aces; 49 digs; Alli King 14-14 serving, 5 aces, 10 digs, 11 assists, 44-45 setting, 12-13 hitting, 4 kills; Rosemary Baer 10 digs, 11-12 hitting, 3 kills; Amanda Grimm 29-30 hitting, 5 kills; Leah Beck 2 aces, 44-46 setting, 14 assists, 4 digs; Liz Rochefort 7-10 serving, 3 digs, 14-27 hitting, 9 kills; Taylor Boger 25-30 hitting, 4 kills; Hollyn Klopfenstein 3 digs.
Reserves: Pettisville, 25-18, 25-19.
At Wauseon
Wauseon def. Stryker, 25-21, 25-13, 25-18
Stryker (4-10) - Kinsey Myers 12-14 hitting, 4 kills, 3 assists, 10-11 serving; Emma Fulk 14-16 hitting; Kaitlyn Myers 4 assists; Sage Woolace 14 digs; Caitlyn Lyons 11 digs.
Wauseon (8-7) - Chelsie Raabe 10 kills, 14 assists, 5 digs, 3 aces; Haleigh Wurst 5 kills; Marisa Seiler 20 assists, 9 digs, 4 kills, 2 aces; Cameron Estep 11 kills, 12 digs, 2 aces; Autumn Pelok 16-16 serve receive, 11 digs; Makayla Kebschull 4 digs; Jazmine Barajas 8 digs; Hayley Meyer 7 kills, 12 digs.
Reserves: Stryker, 25-21, 25-9.
At North Central
North Central def. Swanton, 25-19, 28-26, 20-25, 25-14
Swanton (11-3) - No statistics.
North Central (13-1) - Kendal Bonney 22 kills, 4 blocks, 13 assists, 6 digs, 3 aces; Madison Brown 14 kills, 19 assists, 11 digs, 2 aces; Kassidy Faler 14 digs.
At Columbus Grove
Columbus Grove def. Lima Shawnee, 25-23, 25-21, 25-17
Lima Shawnee (11-2) - No statistics.
Columbus Grove (5-5) - Alayna Ricker 22-27 hitting, 14 kills, 14-15 serve receive, 10 digs; Lauren Benroth 13-15 serving, 11-12 hitting, 8 kills, 26 assists, 4 digs; Grace Selhorst 11-12 serving, 3 digs; Meghan Blankemeyer 12-13 hitting, 3 kills; Jaylen Sautter 11-12 serving, 9-10 hitting, 4 kills, 2 blocks, 4 digs; Sara Dipnarine 11-11 serving, 15-17 hitting, 3 kills, 7 digs; Shay Schroeder 14-15 serving, 2 aces, 3 kills, 25-26 serve receive, 8 digs.
Post a comment as
Report
Watch this discussion.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.