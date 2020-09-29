AYERSVILLE — Ayersville put together back-to-back victories for the first time this season, making quick work of Montpelier in straight sets on Monday, 25-15, 25-23, 25-11.

Kaylynn Wellman's nine kills led the way for the Pilots (5-9) while Taylor Craft and Lizzie Wank each recorded five kills. Wank chipped in four aces for Ayersville.

At Ayersville

Ayersville def. Montpelier, 25-15, 25-23, 25-11

Montpelier (2-9) - Chelsea McCord 5 kills; Ariel Page 3 kills, 2 aces, 2 blocks; Ali Repp 3 kills.

Ayersville (5-9) - Lizzie Wank 4 aces, 5 kills; Kaylynn Wellman 9 kills, 7 digs; Taylor Craft 5 kills; Maci Froelich 13 assists, 5 kills; Nikki Fishpaw 11 digs; Maddie Rowe 8 digs; Alison Mohr 9 digs.

Reserves: Ayersville won.

At Anthony Wayne

Anthony Wayne def. Tinora, 25-11, 26-28, 25-15, 25-12

Tinora (10-3) - Lexi Wachtman 10 kills, 10-10 serving; Brooklyn Reineke 7 kills, 6 digs, 3 blocks, 14 assists; Emma Chafins 7 digs, 3 blocks, 17-23 serve receive; Quinn Horn 10 kills, 3 digs; Tristen Norden 10 digs, 22-22 serving, 3 aces, 16 assists; Audrey Rittenhouse 6 digs, 14-16 serve receive; Sara Stark 4 digs, 13-16 serve receive; Tori Morlock 6 kills, 7 digs, 14-20 serve receive.

Anthony Wayne (12-1) - No statistics.

Reserves: Tinora, 26-24, 25-19.

At Hicksville

Hicksville def. Toledo Christian, 25-16, 25-20, 18-25, 25-22

Toledo Christian - No statistics.

Hicksville (8-4) - Molly Crall 16 kills, 3 aces; Sydney Bland 8 kills; Avery Slattery 5 kills, 9 digs; Kennedy Phillips 5 kills, 33 assists, 10 digs; Izzie Smith 7 aces.

At Hilltop

Antwerp def. Hilltop, 25-23, 27-25, 17-25, 25-23

Antwerp (7-7) - Lydia Butzin 21-21 serving, 16 digs; Molly Reinhart 19-19 serving, 3 aces, 17 digs; Faith Nestleroad 8 kills; Astianna Coppes 16 kills, 3 blocks; Maddie Smith 7 kills; Lydia Brewer 9-10 serving, 4 kills, 15 assists, 15 digs; Madison Ruen 4 kills, 23 assists; Grace Schuette 3 kills, 2 blocks.

Hilltop (10-2) - No statistics.

Reserves: Hilltop, 25-8, 24-26, 25-13.

At Holgate

Continental def. Holgate, 25-13, 25-17, 25-19

Continental (5-11) - Tygre Troyer 10 kills, 11 digs; Madelyn Potts 13 digs, 5 kills; Catelyn Etter 10 digs, 21 assists; Delaney Bowers 4 kills; Annika Bowers 15 digs, 2 aces; Rhaegan Marshall 5 kills.

Holgate (0-14) - Jessie Thome 5 kills, 8 assists, 4 digs, 4 blocks; Carissa Meyer 6 kills, 10 blocks; Kenzie Roehl 5 kills, 2 blocks; Jordyn Altman 10-12 serving, 3 aces, 6 kills; Bailey Izor 11-11 serving, 11 assists, 7 digs; Aniles Schuller 4 kills, 4 digs; Savannah Rothman 3 digs; Bria Tijerina 23-23 serve receive, 20 digs; Lexa Schuller 3 digs; Olivia Blaker 17-17 serve receive, 5 digs.

Reserves: Holgate, 25-15, 25-18.

At Pettisville

Edgerton def. Pettisville, 16-25, 25-19, 25-17, 25-21

Edgerton (4-6) - Noelle Ritter 8 kills, 8 aces, 12 digs; Brianna Wickerham 29 digs; Sadie Walther 14 kills; Kaytlann Timbrook 8 kills, 18 assists, 2 aces, 7 digs; Rylei Moreno 17 assists, 2 aces, 10 digs; Grace Schroeder 7 kills; Avrey Degryse 10 digs.

Pettisville (4-6) - Paris Coopshaw 3 aces; 49 digs; Alli King 14-14 serving, 5 aces, 10 digs, 11 assists, 44-45 setting, 12-13 hitting, 4 kills; Rosemary Baer 10 digs, 11-12 hitting, 3 kills; Amanda Grimm 29-30 hitting, 5 kills; Leah Beck 2 aces, 44-46 setting, 14 assists, 4 digs; Liz Rochefort 7-10 serving, 3 digs, 14-27 hitting, 9 kills; Taylor Boger 25-30 hitting, 4 kills; Hollyn Klopfenstein 3 digs.

Reserves: Pettisville, 25-18, 25-19.

At Wauseon

Wauseon def. Stryker, 25-21, 25-13, 25-18

Stryker (4-10) - Kinsey Myers 12-14 hitting, 4 kills, 3 assists, 10-11 serving; Emma Fulk 14-16 hitting; Kaitlyn Myers 4 assists; Sage Woolace 14 digs; Caitlyn Lyons 11 digs.

Wauseon (8-7) - Chelsie Raabe 10 kills, 14 assists, 5 digs, 3 aces; Haleigh Wurst 5 kills; Marisa Seiler 20 assists, 9 digs, 4 kills, 2 aces; Cameron Estep 11 kills, 12 digs, 2 aces; Autumn Pelok 16-16 serve receive, 11 digs; Makayla Kebschull 4 digs; Jazmine Barajas 8 digs; Hayley Meyer 7 kills, 12 digs.

Reserves: Stryker, 25-21, 25-9.

At North Central

North Central def. Swanton, 25-19, 28-26, 20-25, 25-14

Swanton (11-3) - No statistics.

North Central (13-1) - Kendal Bonney 22 kills, 4 blocks, 13 assists, 6 digs, 3 aces; Madison Brown 14 kills, 19 assists, 11 digs, 2 aces; Kassidy Faler 14 digs.

At Columbus Grove

Columbus Grove def. Lima Shawnee, 25-23, 25-21, 25-17

Lima Shawnee (11-2) - No statistics.

Columbus Grove (5-5) - Alayna Ricker 22-27 hitting, 14 kills, 14-15 serve receive, 10 digs; Lauren Benroth 13-15 serving, 11-12 hitting, 8 kills, 26 assists, 4 digs; Grace Selhorst 11-12 serving, 3 digs; Meghan Blankemeyer 12-13 hitting, 3 kills; Jaylen Sautter 11-12 serving, 9-10 hitting, 4 kills, 2 blocks, 4 digs; Sara Dipnarine 11-11 serving, 15-17 hitting, 3 kills, 7 digs; Shay Schroeder 14-15 serving, 2 aces, 3 kills, 25-26 serve receive, 8 digs.

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