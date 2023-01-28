Seniors
4.0 and above
Joshua Bolman
Aidan Brenner
Tony Chen
Christian Commisso
Peyton Coressel
Joshua Emerling
Elli Fleischman
Tyler Frederick
Mya Garcia
Gavino Gomez
Santonio Gonzales
Zackary Hanson
Caden Hazelton
Elizabeth Hoffman
Cydne Holmes
Elisabeth Johnston
Kirsten Johnston
Noah Jordan
Ella Kissner
Lilly Lacey
Sunny Lloyd
Kinley Maynard
Reyleah Muncy
Emma Pry
Olivia Rittenhouse
Ella Rohdy
Lindsay Roth
Isaac Schlatter
Bradyn Shaw
Ava Shock
Evan Steece
Savanna Tijerina
Alexander Vance
Isabella Walz
Drake Wenninger
Draven Willitzer
Cayden Zachrich
3.5-3.9
Lucian Brecht
Christopher Brickel
Kaiare Stamps
Carter Campbell
Alejandro Chagoyan
Sebastian Chavez
Lydia Fernandez
Elizabeth Frickson
Yulit Gallegos
Rochelle Garcia
Branden Gmutza
Kolton Greear
Amelia Hernandez
Brady Hoeffel
Karson Hoffman
Eden Hutchinson
Ethan Ingle
Xavier Irvin
Nadia Jallad
David Jimenez
Viktor Jurcevich
Aidan Kiessling
Dravin Lantz
Kameron Lause
Jacob Lipps
Marissa Martinez
Gavin Miller
Madeline Morton
Michael Mullins
Ben Nafziger
Tamorie Nealy
Hennessey Ramon
Christian Rose
Javin Saldana
Cambrianna Schappert
Jaela Sepeda
McKenna Shock
McKailyn Shock
Kaylin Sisco
Audrey Smiddy
Kylee Snyder
Zack Stephens
Anna Tackett
Madelynn Trevino
Selena Urbina
Abbigail Vance
Breanna Wagner
Jackson Walter
Kali Zilka
3.0-3.49
Megan Alvarez
Nevaeh Arnold
Piper Burnett
Angelo Castillo
Isaac Davis
Kodi Fairchild
Leighann Ford
Jayce Hall
Paige Hill
Mira Horvath
Allayna LaVigne
Makenzie Malcolm
Seth Nihiser
Hector Magana
Brian Phillips
Zachary Ritchie
Ashton Rose
Jordan Samples
Caitlin Schramm
Leigha Scott
Stacy Fuentes
Tayshawn Shelton
Trey Siler
Emme Sizemore
Amos Smith
Melonie Sprout
Abram Tracy
Santiago Valdez
Gabriella Ward
Madilynn Zapata
Juniors
4.0 and above
Caden Allman
Cole Batt
Brogan Castillo
Darwing Borja
Juan Drown
Jackson Fortman
Adrienne Frey
Brooke Gathman
Dravin Gibson
Ella Giesige
Josiah Gonzalez
Jackson Honsberger
Josslyn Jerger
Alexander Keller
Kendallyne Kroeckel
Katelyn Leblo
Kendall Liffick
Gabrielle Rittenour
Alexa Rittner
Jasmyn Saldana
Havanah Salinas
Christina Sherry
Delaney Speidell
Andrew Sweeney
Luke Walz
Cailyn Wilson
Taighen Zipfel
3.5-3.9
Breanna Armstrong
Victoria Baden
Avery Baldwin
Madelyn Baldwin
Taylor Bibler
Layla Briseno
Christian Conley
Lexi Coronado
Cieara Davis
Ryan Fairchild
Reece Frederick
Alexa Garcia
Victoria Gerencser
Savannah Hahn
Eliseo Hernandez
Lillyann Lane
Christopher Lyons-Jones
Ramon Mendez
Ida Overmyer
Sadie Phillips
McKenzie Plotts
Kieran Poole
Madeline Pry
Grant Rodenberger
Angelo Ruiz
Kenneth Schlosser
Caleb Sierra
Kaiya Snyder
Logan Speiser
Alexandria Stephey
Iyana Tracy
Luke Webb
Tyson Williamson
Kayti Yates
3.0-3.49
Joel Austin
Alivia Bennett
Annelise Boberg
Ivee Boggess
Vida Casarez
Tori Chapman
Dylan Eis
Brooke Eitniear
Gavin Emmel
Rachel Franklin
Cassidy Franklin
Destiny Rivera
Reese Grahn
Robert Green IV
Regan Hahn
Mackenzie Hancock
Bradley Harrow
Nathaniel Herod
Brock Hoeffel
Kira Holifield
Gaven Hunt
Kellena Kroeckel
Kasen Leal
Torin Long
Aliana Martinez
Rylee Miller
Aden Newman
Joslyn Renn
Garret Rodenberger
Emmanual Rosa
Lindsay Stumbo
Marah Torres
Trevor Tressler
Tajha Washington
Brenden Wicks
Caden Williams
Cole Witt
Sophomores
4.0 and above
Myah Bloomfield
Ayvah Cullen
Nevaeh Dalton
Aicha Diaw
Joseph Hasselbring
Amanda Hayner
Karleigh Hoffman
Henry Hoffman
Mya Homier
Emersyn Hornish
Eli Howerton
Logan Hutcheson
Dylan Johnson
Max Keck-Priest
Jack Kost
Piper Lacey
Casen Linebrink
Avery McCarrier
Olivia Myers
Kendall Nolan
Eliza Ramirez
Isabelle Siler
Zephryn Starr
Cohen Stockman
Michael Walz
Ella Westrick
Aubre Wolford-Garcia
3.5-3.9
Isaac Bair
Evan Becher
Brady Borton
Jillian Cameron
Natalie Conley
Heaven Dalton
Mason Ducat
Keira Frederick
Matthew Gambler
Samuel Gerschutz
Levi Goff
Nicasio Hall
Piper Hampton
Kaylee Harsha
Brock Hazelton
Aidre Hill
Steven Hoffman
Samantha Hohenberger
Rylee Hoover
Emma Hoover
Amira Jallad
Hailee Keirsey
Timothy Kellermyer
Casey Krueger
Mason Lane
Joshua Limber
Caroline McDonald
Maria Chavez
Tayten Musch
Brionna Navarre
Greta O’Connor
Joseph Robinson
Abel Rubio
Kaden Salaz
Jacob Schnitkey
Cody Shaw
Garyson Smiddy
Josilyn Snyder
Emma Soukup
Ellie Stack
Ethan Steece
Emma Tackett
Romeo Valle
Nicholas Wallace
Faith Ward
Malakai White
Megan Williams
3.0-3.49
Jordyn Busch
Landan Butler
Olivia Cox
Alexia Cruz
Brooke Davis
Kalyssa Emerling
Nikita Fernandez
Darcy Fry
Breyonna Gilbert
Bryce Godfrey
Logan Hanel
Baylee Ingle
Tallon Jimenez
Cora Johnson
Keara Lantz
John Lewis
Kahlil Ligon
Kayleigh Lyons-Jones
Richard Mack
Jaleysia Montez
Brady Nolan
Mya Perez
Jayla Ramirez
Nolan Salinas-Alvarez
Faith Stateler
Boden Stoller
Heaven Thomas
Victoriana Villagomez
Brezlen Zipfel
Freshmen
4.0 and above
Mabel Adams
Drew Allegretti
Jaida Alvarez
Ryleigh Anderson
Makenzie Dennie
Abigail Fleming
Brynn Hale
Anna Hasselbring
Jaren Honsberger
Aidan Limber
Reily Palacios
Isaiah Martinez
Katherine McDonald
Peyton Sierra
Braydon Stelzer
Danielle Steyer
Matthew Walter
3.5-3.9
Liam Armstrong
Brooklyn Bailey
Katelyn Baker
Chloe Bloomfield
Rory Bright
Christopher Brinkman
Kolton Castillo
MaKendryk Coler
Dominic Duncan
Adi Flores
Paulina George
Armon Helton
Sofia Hernandez
Lillianna Herod
Andrew Hoeffel
Leondre Jackson
Isabelle Janowiecki
Isabela Jordan
Viviana King-Mayeku
Asharie Lee
Haley Matney
Hendrix Meyers
Kalynn Michael
Crimsyn Northrup
Madalyn Oehler
Andrew Olson
Thien An Pham
Izaiah Ramos
Mason Renn
Jasmine Rodriguez
Emma Rohdy
Ella Sisco
Jayden Sisley
Camren Skiver
Ava Tracy
Mia Vasquez
Brayden Weaver
Jodi Wilson
Tessa Yeary
3.0-3.49
Colben Bachman
Mitchell Bloomfield
Christopher Bowling
Jameson Burriss
Tyler Kiessling
George English
Levi Gerencser
Isabella Gutierrez
Kirsten Hale
Daja Harrison
Olivia Hernandez
Kadon Jimenez
Adriela Jordan
Paige Kern
Lydia King
Keira Kohn
Patrick Lannan
Gabrielle Lause
Dameon Malone
Dominick Mansfield
Kaydence Marchant
Kaylee Muncy
Andrew Nusbaum
Dominick Paxson
Everett Price
Isabella Rowlison
Julian Ruiz
Bellah Torres
Camy Ulaszewski
Brady Williamson
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