PAULDING – A trio of county-wide issue voters will see on the ballot as well as information on a solar project were highlighted during the Paulding County Commissioners meeting.
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