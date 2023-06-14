A review of an upcoming event and a military recruiting concern highlighted Defiance City Council's agenda Tuesday night.
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