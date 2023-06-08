First Presbyterian Church (FPC), 501 Washington Ave., is coordinating another Tools for Schools project for the Defiance area community’s 2023-24 school year.
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