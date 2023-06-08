Tools for Schools donation bin

Donations are ready to be accepted for Tools for Schools: A Defiance Area Community Project, a program facilitated by First Presbyterian Church to provide school supplies for Defiance area students. Collections began on June 1 and will continue to be accepted until July 16. Pictured here at one of the donation drop-off points in front of the church are, from left, Rich Reid, Pam Reid and Pastor Ann Wason. Distribution dates for school supplies will be Aug. 12 from 1-4 p.m. and Aug. 13 from 1-3 p.m. Donors can drop off supplies or monetary donations at the front of the church as pictured or enter through the back at another drop-off bin shaped like a school bus.

 Alyssa Barajas/C-N Photo

First Presbyterian Church (FPC), 501 Washington Ave., is coordinating another Tools for Schools project for the Defiance area community’s 2023-24 school year.


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