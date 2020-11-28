Seniors

4.0

Ronald Adkins

Anna Ankney

Kaden Blair

Merrick Breckler

Kiersten Cline

Treyvon Hastings

Grace Hinkle

Corbin Keegan

Riley Krill

Aaron Layman

Michelle Marshall

Cassandra Mavis

Elizabeth Meyer

Ryan Richards

Olivia Ricica

Emerald Rittenhouse Starbuck

Hannah Shininger

Emily Singer

Caleb Skinner

Karrie Smith

Luke Timbrook

Noah Volz

A’s and B’s

Linda Arend

Alexandra Beam

Amaya Boyd

Caleb Frank

Nicholas Geissinger

Leah Layman

Bryan Lucas

Brook Mavis

Chelsea McCreery

Erin Reineck

Cade Ripke

Edie Roehrig

Colton Saylor

Tori Scantlen

Clair Shininger

Russell Zeedyk

Juniors

4.0

Andrea Macsay

Brooke Phillips

Marissa Sims

Ethan Underwood

All A’s

Katelyn Bergman

Olivea Fleming

Easton Kime

Kaylin Mack

Jamie Reineck

Stephanie Robinson

Isaac Shininger

Kaitlyn Zeedyk

A’s and B’s

Nathaniel Adkins

Wendy Arend

Grace Bok

Jace Chapman

Samuel Clemens

Jenna Collins

Kayleigh Garza

Kylie Gates

Ethan Grant

Daniel Hammon

Hannah Harbourt

Brady Karzynow

Savannah Kleinhen

Grace Krill

Alyssa Merritt

Amelia Metz

Samuel Miller

Colt Osmun

Alyson Saul

Dakota Shaffer

Reed Singer

Jonah Vollmer

Bryar Williams

Emma Wynne

Blake Zeedyk

Sophomores

4.0

Mykenzi Hartz

Michael Mansel-Pleydell

Alkee Miller

Allison Rhodes

Paige Ricica

Elijah Shininger

Elizabeth Sliter

Mikayla Timbrook

Charlotte Vogelsong

Carrie Zeedyk

All A’s

Miranda Dunlap

D’Andre Hastings

Kialyn Keegan

Emma Kolb

Olivia Rittenhouse

Abram Shininger

Lester Smith

Quinton Smith

Dylan Winger

A’s and B’s

Zoe Appel

Julia Arend

Robert Bennett

Criszanta Bodi

Gracie Brown

Hannah Colbert

Riley Froelich

Dylan Gebers

Jackson Grine

Brynn Harwell

Adam Lashaway

Mackayla Mack

Molly McGuire

Seirra Ramey

Brody Retcher

Brenna Rice

Abbigale Sanchez

Jeffrey Smith

Clayton VanArsdalen

Freshmen

4.0

Haley Hammer

Kasen Kauffman

Brooklyn Sims

Dawson Sines

Bethany Singer

Savanna Singer

Alyisa Stone

Andrew Timbrook

All A’s

Klayton Boland

Ava Breyman

Kelly Crites

Jack Karzynow

Jacob Krill

Sydney Merritt

Andrew Mosier

Nathan Olinger

Ethan Panico

Brittany Pollard

Jude Shininger

Carson Sims

Braylin Snyder

Abigail Sprow

Alexis Taylor

Nevada Vogelsong

Sierra Watson

Breaven Williams

Ethan Winger

Emma Zeedyk

A’s and B’s

Aspen Brubaker

Madisyn Clark

Natalie Cline

JackLynn Delno

Miguel Garcia

Dalton Haver

Patience Lewis

Madisyn Michael

Maddyson Morris

Brooke Pollard

Kyle Rabe

Caden Thompson

Aubryn Viers

Meika Wolfrum

Brady Zeedyk

Four County juniors

4.0

Samantha Moore

Stephanie Moore

Levi Sudholtz

Brendan Degryse

Katherine Berger

Ashley Sprow

Samantha Cline

Lena Goble

Graciela Valle

Aspen Watson

Eva Wermer

Lorelle Hetrick

Honors

Novalie Ankney

Braden Cully

Riley Bowers

Adelei Wachtman

Kaycie Betz

Brianna Swank

Summer Bates

Hunter Streeter

Brayden Price

Megan Manis

Four County seniors

4.0

Gunner Kaylor

Honors

Karlee Reed

Austin Bostater

Triston Joost

Cassandra White

Kayla Andrist

Nathaniel Bany

Ricki Copenhaver

Kirsten Canfield

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