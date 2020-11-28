Seniors
4.0
Ronald Adkins
Anna Ankney
Kaden Blair
Merrick Breckler
Kiersten Cline
Treyvon Hastings
Grace Hinkle
Corbin Keegan
Riley Krill
Aaron Layman
Michelle Marshall
Cassandra Mavis
Elizabeth Meyer
Ryan Richards
Olivia Ricica
Emerald Rittenhouse Starbuck
Hannah Shininger
Emily Singer
Caleb Skinner
Karrie Smith
Luke Timbrook
Noah Volz
A’s and B’s
Linda Arend
Alexandra Beam
Amaya Boyd
Caleb Frank
Nicholas Geissinger
Leah Layman
Bryan Lucas
Brook Mavis
Chelsea McCreery
Erin Reineck
Cade Ripke
Edie Roehrig
Colton Saylor
Tori Scantlen
Clair Shininger
Russell Zeedyk
Juniors
4.0
Andrea Macsay
Brooke Phillips
Marissa Sims
Ethan Underwood
All A’s
Katelyn Bergman
Olivea Fleming
Easton Kime
Kaylin Mack
Jamie Reineck
Stephanie Robinson
Isaac Shininger
Kaitlyn Zeedyk
A’s and B’s
Nathaniel Adkins
Wendy Arend
Grace Bok
Jace Chapman
Samuel Clemens
Jenna Collins
Kayleigh Garza
Kylie Gates
Ethan Grant
Daniel Hammon
Hannah Harbourt
Brady Karzynow
Savannah Kleinhen
Grace Krill
Alyssa Merritt
Amelia Metz
Samuel Miller
Colt Osmun
Alyson Saul
Dakota Shaffer
Reed Singer
Jonah Vollmer
Bryar Williams
Emma Wynne
Blake Zeedyk
Sophomores
4.0
Mykenzi Hartz
Michael Mansel-Pleydell
Alkee Miller
Allison Rhodes
Paige Ricica
Elijah Shininger
Elizabeth Sliter
Mikayla Timbrook
Charlotte Vogelsong
Carrie Zeedyk
All A’s
Miranda Dunlap
D’Andre Hastings
Kialyn Keegan
Emma Kolb
Olivia Rittenhouse
Abram Shininger
Lester Smith
Quinton Smith
Dylan Winger
A’s and B’s
Zoe Appel
Julia Arend
Robert Bennett
Criszanta Bodi
Gracie Brown
Hannah Colbert
Riley Froelich
Dylan Gebers
Jackson Grine
Brynn Harwell
Adam Lashaway
Mackayla Mack
Molly McGuire
Seirra Ramey
Brody Retcher
Brenna Rice
Abbigale Sanchez
Jeffrey Smith
Clayton VanArsdalen
Freshmen
4.0
Haley Hammer
Kasen Kauffman
Brooklyn Sims
Dawson Sines
Bethany Singer
Savanna Singer
Alyisa Stone
Andrew Timbrook
All A’s
Klayton Boland
Ava Breyman
Kelly Crites
Jack Karzynow
Jacob Krill
Sydney Merritt
Andrew Mosier
Nathan Olinger
Ethan Panico
Brittany Pollard
Jude Shininger
Carson Sims
Braylin Snyder
Abigail Sprow
Alexis Taylor
Nevada Vogelsong
Sierra Watson
Breaven Williams
Ethan Winger
Emma Zeedyk
A’s and B’s
Aspen Brubaker
Madisyn Clark
Natalie Cline
JackLynn Delno
Miguel Garcia
Dalton Haver
Patience Lewis
Madisyn Michael
Maddyson Morris
Brooke Pollard
Kyle Rabe
Caden Thompson
Aubryn Viers
Meika Wolfrum
Brady Zeedyk
Four County juniors
4.0
Samantha Moore
Stephanie Moore
Levi Sudholtz
Brendan Degryse
Katherine Berger
Ashley Sprow
Samantha Cline
Lena Goble
Graciela Valle
Aspen Watson
Eva Wermer
Lorelle Hetrick
Honors
Novalie Ankney
Braden Cully
Riley Bowers
Adelei Wachtman
Kaycie Betz
Brianna Swank
Summer Bates
Hunter Streeter
Brayden Price
Megan Manis
Four County seniors
4.0
Gunner Kaylor
Honors
Karlee Reed
Austin Bostater
Triston Joost
Cassandra White
Kayla Andrist
Nathaniel Bany
Ricki Copenhaver
Kirsten Canfield
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