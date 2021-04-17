Seniors
All A’s
Adkins, Ronald
Ankney, Anna
Beam, Alexandra
Cline, Kiersten
Hastings, Treyvon
Hinkle, Grace
Keegan, Corbin
Krill, Riley
Layman, Aaron
Marshall, Michelle
Mavis, Brook
Mavis, Cassandra
Meyer, Elizabeth
Reineck, Erin
Richards, Ryan
Ricica, Olivia
Rittenhouse, Starbuck
Scantlen, Tori
Shininger, Clair
Singer, Emily
Smith, Karrie
Timbrook, Luke
All A’s and B’s
Arend, Linda
Blair, Kaden
Boyd, Amaya
Breckler, Merrick
Cupps, Emily
Frank, Caleb
Hart, Kaleigh
Kunesh, Ashley
Layman, Leah
Lucas, Bryan
McCreery, Chelsea
Puffinberger, Elizabeth
Roehrig, Edie
Shininger, Hannah
Skinner, Caleb
Volz, Noah
Zeedyk, Russell
Juniors
All A’s
Bergman, Katelyn
Mack, Kaylin
Macsay, Andrea
Merritt, Alyssa
Phillips, Brooke
Robinson, Stephanie
Saul, Alyson
Sims, Marissa
Underwood, Ethan
Zeedyk, Kaitlyn
All A’s and B’s
Adkins, Nathaniel
Bok, Grace
Chapman, Jace
Collins, Jenna
Fleming, Olivea
Gates, Kylie
Grant, Ethan
Harbourt, Hannah
Kime, Easton
Kleinhen, Savannah
Krill, Grace
Miller, Samuel
Osmun, Colt
Reineck, Jamie
Rohrs, Samantha
Shaffer, Dakota
Singer, Reed
Vollmer, Jonah
Wynne, Emma
Zeedyk, Blake
Sophomores
All A’s
Dunlap, Miranda
Hartz, Mykenzi
Kolb, Emma
Mack, Mackayla
Mansel-Pleydell, Michael
Miller, Alkee
Rhodes, Allison
Ricica, Paige
Rittenhouse, Olivia
Sliter, Elizabeth
Smith, Quinton
Timbrook, Mikayla
Vogelsong, Charlotte
Winger, Dylan
Zeedyk, Carrie
All A’s and B’s
Appel, Zoe
Arend, Julia
Bodi, Criszanta
Brown, Gracie
Froelich, Riley
Gebers, Dylan
Hastings, D’Andre
Keegan, Kialyn
Krill, Ashley
McGuire, Molly
Retcher, Brody
Rice, Brenna
Sanchez, Abbigale
Shininger, Abram
Shininger, Elijah
Smith, Jeffrey
Smith, Lester
Spangler, Broderick
VanArsdalen, Clayton
Freshmen
All A’s
Clark, Madisyn
Cline, Natalie
Crites, Kelly
Hammer, Haley
Karzynow, Jack
Olinger, Nathan
Piasecki, David
Shininger, Jude
Sims, Brooklyn
Singer, Bethany
Singer, Savanna
Snyder, Braylin
Sprow, Abigail
Stone, Alyisa
Timbrook, Andrew
Vogelsong, Nevada
Watson, Sierra
All A’s and B’s
Boland, Klayton
Breyman, Ava
Garcia, Miguel
Hoffman, Cody
Kauffman, Kasen
Lewis, Patience
Mavis, Cory
Merritt, Sydney
Michael, Madisyn
Mosier, Andrew
Mseis, Dameion
Panico, Ethan
Pollard, Brittany
Pollard, Brooke
Rabe, Kyle
Sims, Carson
Sines, Dawson
Taylor, Alexis
Willitzer, Gracie
Winger, Ethan
Zeedyk, Brady
Zeedyk, Emma
Four County
Juniors
Novalie Ankney
Summer Bates
Katherine Berger
Kaycie Betz
Samantha Cline
Brendan Degryse
Lena Goble
Lorelle Hetrick
Amelia Metz
Stephanie Moore
Samantha Moore
Brayden Price
Jaidon Price
Hunter Streeter
Levi Sudholtz
Brianna Swank
Graciela Valle
Kyle Vandemark
Adelei Wachtman
Aspen Watson
Eva Wermer
Seniors
Kayla Andrist
Austin Bostater
Kirsten Canfield
Ricki Copenhaver
Reese Copenhaver
Triston Joost
Gunner Kaylor
Karlee Reed
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