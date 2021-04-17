Seniors

All A’s

Adkins, Ronald

Ankney, Anna

Beam, Alexandra

Cline, Kiersten

Hastings, Treyvon

Hinkle, Grace

Keegan, Corbin

Krill, Riley

Layman, Aaron

Marshall, Michelle

Mavis, Brook

Mavis, Cassandra

Meyer, Elizabeth

Reineck, Erin

Richards, Ryan

Ricica, Olivia

Rittenhouse, Starbuck

Scantlen, Tori

Shininger, Clair

Singer, Emily

Smith, Karrie

Timbrook, Luke

All A’s and B’s

Arend, Linda

Blair, Kaden

Boyd, Amaya

Breckler, Merrick

Cupps, Emily

Frank, Caleb

Hart, Kaleigh

Kunesh, Ashley

Layman, Leah

Lucas, Bryan

McCreery, Chelsea

Puffinberger, Elizabeth

Roehrig, Edie

Shininger, Hannah

Skinner, Caleb

Volz, Noah

Zeedyk, Russell

Juniors

All A’s

Bergman, Katelyn

Mack, Kaylin

Macsay, Andrea

Merritt, Alyssa

Phillips, Brooke

Robinson, Stephanie

Saul, Alyson

Sims, Marissa

Underwood, Ethan

Zeedyk, Kaitlyn

All A’s and B’s

Adkins, Nathaniel

Bok, Grace

Chapman, Jace

Collins, Jenna

Fleming, Olivea

Gates, Kylie

Grant, Ethan

Harbourt, Hannah

Kime, Easton

Kleinhen, Savannah

Krill, Grace

Miller, Samuel

Osmun, Colt

Reineck, Jamie

Rohrs, Samantha

Shaffer, Dakota

Singer, Reed

Vollmer, Jonah

Wynne, Emma

Zeedyk, Blake

Sophomores

All A’s

Dunlap, Miranda

Hartz, Mykenzi

Kolb, Emma

Mack, Mackayla

Mansel-Pleydell, Michael

Miller, Alkee

Rhodes, Allison

Ricica, Paige

Rittenhouse, Olivia

Sliter, Elizabeth

Smith, Quinton

Timbrook, Mikayla

Vogelsong, Charlotte

Winger, Dylan

Zeedyk, Carrie

All A’s and B’s

Appel, Zoe

Arend, Julia

Bodi, Criszanta

Brown, Gracie

Froelich, Riley

Gebers, Dylan

Hastings, D’Andre

Keegan, Kialyn

Krill, Ashley

McGuire, Molly

Retcher, Brody

Rice, Brenna

Sanchez, Abbigale

Shininger, Abram

Shininger, Elijah

Smith, Jeffrey

Smith, Lester

Spangler, Broderick

VanArsdalen, Clayton

Freshmen

All A’s

Clark, Madisyn

Cline, Natalie

Crites, Kelly

Hammer, Haley

Karzynow, Jack

Olinger, Nathan

Piasecki, David

Shininger, Jude

Sims, Brooklyn

Singer, Bethany

Singer, Savanna

Snyder, Braylin

Sprow, Abigail

Stone, Alyisa

Timbrook, Andrew

Vogelsong, Nevada

Watson, Sierra

All A’s and B’s

Boland, Klayton

Breyman, Ava

Garcia, Miguel

Hoffman, Cody

Kauffman, Kasen

Lewis, Patience

Mavis, Cory

Merritt, Sydney

Michael, Madisyn

Mosier, Andrew

Mseis, Dameion

Panico, Ethan

Pollard, Brittany

Pollard, Brooke

Rabe, Kyle

Sims, Carson

Sines, Dawson

Taylor, Alexis

Willitzer, Gracie

Winger, Ethan

Zeedyk, Brady

Zeedyk, Emma

Four County

Juniors

Novalie Ankney

Summer Bates

Katherine Berger

Kaycie Betz

Samantha Cline

Brendan Degryse

Lena Goble

Lorelle Hetrick

Amelia Metz

Stephanie Moore

Samantha Moore

Brayden Price

Jaidon Price

Hunter Streeter

Levi Sudholtz

Brianna Swank

Graciela Valle

Kyle Vandemark

Adelei Wachtman

Aspen Watson

Eva Wermer

Seniors

Kayla Andrist

Austin Bostater

Kirsten Canfield

Ricki Copenhaver

Reese Copenhaver

Triston Joost

Gunner Kaylor

Karlee Reed

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