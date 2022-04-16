Seniors

All A’s

Adkins, Nathaniel

Chapman, Jace

Clemens, Samuel

Fleming, Olivea

Hammon, Daniel

Mack, Kaylin

Macsay, Andrea

Merritt, Alyssa

Phillips, Brooke

Pollard, Jacob

Robinson, Stephanie

Rohrs, Samantha

Saul, Alyson

Sims, Marissa

Singer, Reed

Underwood, Ethan

Wynne, Emma

Zeedyk, Blake

Zeedyk, Kaitlyn

All A’s and B’s

Arend, Wendy

Bok, Grace

Collins, Jenna

Garza, Kayleigh

Gates, Kylie

Grant, Ethan

Harbourt, Hannah

Karzynow, Brady

Kime, Easton

Krill, Grace

Reineck, Jamie

Shaffer, Dakota

Shininger, Isaac

Vollmer, Jonah

Juniors

All A’s

Dunlap, Miranda

Mansel-Pleydell, Michael

Rhodes, Allison

Ricica, Paige

Shininger, Elijah

Smith, Quinton

Timbrook, Mikayla

Vogelsong, Charlotte

Zeedyk, Carrie

All A’s and B’s

Arend, Julia

Bailey, MaKeegan

Bennett, Robert

Bodi, Criszanta

Hastings, D’Andre

Kolb, Emma

Mack, Mackayla

McGuire, Molly

Miller, Heidi

Shininger, Abram

Sliter, Elizabeth

Smith, Jeffrey

Smith, Lester

Spangler, Broderick

Sophomores

All A’s

Boland, Klayton

Clark, Madisyn

Garcia, Miguel

Hammer, Haley

Hurtig, Silvia

Karzynow, Jack

Kauffman, Kasen

Sims, Brooklyn

Singer, Bethany

Singer, Savanna

Snyder, Braylin

Stone, Alyisa

Vogelsong, Nevada

Watson, Sierra

All A’s and B’s

Cline, Natalie

Crites, Kelly

Fletcher, Taiwnie

Haver, Dalton

Hill, Madison

Mavis, Cory

Merritt, Sydney

Mseis, Dameion

Olinger, Nathan

Panico, Ethan

Pollard, Brittany

Pollard, Brooke

Rabe, Kyle

Shininger, Jude

Sims, Carson

Sines, Dawson

Smith, Savannah

Taylor, Alexis

Timbrook, Andrew

Williams, Breaven

Willitzer, Gracie

Winger, Ethan

Wolfrum, Meika

Zeedyk, Emma

Freshmen

All A’s

Adkins, Elijah

Beardsley, Addalyn

Beardsley, Allison

Bok, Elizabeth

Casterline, Aiden

Coolman, Jesse

Dockery, Calee

Gebers, Katy

Grinnell, Kortney

Harwell, Addyson

Hiler, Summer

Kimpel, McKenna

King, Cash

Mack, Cole

Macsay, Alexander

Mavis, Kayla

McStoots, Cole

Meyer, Eli

Rohrs, Megan

Scantlen, Tyson

Timbrook, Natalie

VanArsdalen, Alexa

All A’s and B’s

Arriaga Avalos, Vianey

Brown, Hoyt

Carpenter, Caden

Colbert, Ava

Colbert, Parker

Diaw, Aicha

Gears, Faith

Grant, Delaney

Hammon, Jeremiah

Hartz, Dawson

Judd, AyDan

Kepler, Ava

Lucas, Casey

Marlin, John

Moser, Alivia

Romero, Heidy

Shininger, Bethany

Smith, Abigail

Smith, Jocelynn

VanderMade, Boden

Zeedyk, Cheyenne

Four County students

Karson Bauer

Riley Froelich

Dylan Gebers

Wesley Joice

Kialyn Keegan

Ashley Krill

Adam Lashaway

Ashley Lockwood

Andrew Mast

Seirra Ramey

Adriana San Juan

Abbigale Sanchez

Taya Shellenberger

Lindsey Sprow

Clayton VanArsdalen

Dylan Winger

Novalie Ankney

Summer Bates

Katherine Berger

Kaycie Betz

Samantha Cline

Brendan Degryse

Lena Goble

Lorelle Hetrick

Megan Manis

Amelia Metz

Blake Miller

Jasmin Minck

Samantha Moore

Stephanie Moore

Brittany Nye

Jaidon Price

Ashley Sprow

Levi Sudholtz

Brianna Swank

Graciela Valle

Adelei Wachtman

Aspen Watson

Eva Wermer

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