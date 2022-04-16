Seniors
All A’s
Adkins, Nathaniel
Chapman, Jace
Clemens, Samuel
Fleming, Olivea
Hammon, Daniel
Mack, Kaylin
Macsay, Andrea
Merritt, Alyssa
Phillips, Brooke
Pollard, Jacob
Robinson, Stephanie
Rohrs, Samantha
Saul, Alyson
Sims, Marissa
Singer, Reed
Underwood, Ethan
Wynne, Emma
Zeedyk, Blake
Zeedyk, Kaitlyn
All A’s and B’s
Arend, Wendy
Bok, Grace
Collins, Jenna
Garza, Kayleigh
Gates, Kylie
Grant, Ethan
Harbourt, Hannah
Karzynow, Brady
Kime, Easton
Krill, Grace
Reineck, Jamie
Shaffer, Dakota
Shininger, Isaac
Vollmer, Jonah
Juniors
All A’s
Dunlap, Miranda
Mansel-Pleydell, Michael
Rhodes, Allison
Ricica, Paige
Shininger, Elijah
Smith, Quinton
Timbrook, Mikayla
Vogelsong, Charlotte
Zeedyk, Carrie
All A’s and B’s
Arend, Julia
Bailey, MaKeegan
Bennett, Robert
Bodi, Criszanta
Hastings, D’Andre
Kolb, Emma
Mack, Mackayla
McGuire, Molly
Miller, Heidi
Shininger, Abram
Sliter, Elizabeth
Smith, Jeffrey
Smith, Lester
Spangler, Broderick
Sophomores
All A’s
Boland, Klayton
Clark, Madisyn
Garcia, Miguel
Hammer, Haley
Hurtig, Silvia
Karzynow, Jack
Kauffman, Kasen
Sims, Brooklyn
Singer, Bethany
Singer, Savanna
Snyder, Braylin
Stone, Alyisa
Vogelsong, Nevada
Watson, Sierra
All A’s and B’s
Cline, Natalie
Crites, Kelly
Fletcher, Taiwnie
Haver, Dalton
Hill, Madison
Mavis, Cory
Merritt, Sydney
Mseis, Dameion
Olinger, Nathan
Panico, Ethan
Pollard, Brittany
Pollard, Brooke
Rabe, Kyle
Shininger, Jude
Sims, Carson
Sines, Dawson
Smith, Savannah
Taylor, Alexis
Timbrook, Andrew
Williams, Breaven
Willitzer, Gracie
Winger, Ethan
Wolfrum, Meika
Zeedyk, Emma
Freshmen
All A’s
Adkins, Elijah
Beardsley, Addalyn
Beardsley, Allison
Bok, Elizabeth
Casterline, Aiden
Coolman, Jesse
Dockery, Calee
Gebers, Katy
Grinnell, Kortney
Harwell, Addyson
Hiler, Summer
Kimpel, McKenna
King, Cash
Mack, Cole
Macsay, Alexander
Mavis, Kayla
McStoots, Cole
Meyer, Eli
Rohrs, Megan
Scantlen, Tyson
Timbrook, Natalie
VanArsdalen, Alexa
All A’s and B’s
Arriaga Avalos, Vianey
Brown, Hoyt
Carpenter, Caden
Colbert, Ava
Colbert, Parker
Diaw, Aicha
Gears, Faith
Grant, Delaney
Hammon, Jeremiah
Hartz, Dawson
Judd, AyDan
Kepler, Ava
Lucas, Casey
Marlin, John
Moser, Alivia
Romero, Heidy
Shininger, Bethany
Smith, Abigail
Smith, Jocelynn
VanderMade, Boden
Zeedyk, Cheyenne
Four County students
Karson Bauer
Riley Froelich
Dylan Gebers
Wesley Joice
Kialyn Keegan
Ashley Krill
Adam Lashaway
Ashley Lockwood
Andrew Mast
Seirra Ramey
Adriana San Juan
Abbigale Sanchez
Taya Shellenberger
Lindsey Sprow
Clayton VanArsdalen
Dylan Winger
Novalie Ankney
Summer Bates
Katherine Berger
Kaycie Betz
Samantha Cline
Brendan Degryse
Lena Goble
Lorelle Hetrick
Megan Manis
Amelia Metz
Blake Miller
Jasmin Minck
Samantha Moore
Stephanie Moore
Brittany Nye
Jaidon Price
Ashley Sprow
Levi Sudholtz
Brianna Swank
Graciela Valle
Adelei Wachtman
Aspen Watson
Eva Wermer
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